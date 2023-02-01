Bitcoin'in Düşüşü Tesla'ya Devasa Zararlar Yarattı: Şirketin Geleceği Belirsiz!

Düzenleyici kurumlara yapılan başvurulara göre Tesla, 2022 yılında bitcoin varlıklarında 204 milyon dolar zarar kaydetti. Bu zarar, bitcoin ticaretinden elde edilen 64 milyon dolarlık kârla dengelendi ve otomobil üreticisinin net zararı 140 milyon dolar oldu.

Tesla, 2021'in ilk çeyreğinde bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatırım yapmış ve kripto para biriminin uzun ömürlülüğüne inandığını belirtmişti. O dönemde şirket, bitcoin'in nakit depolamak ve anında erişmek için harika bir yer olduğunu ve aynı zamanda daha geleneksel merkez bankalarından daha iyi bir yatırım getirisi sağladığını söylemişti. Keza o dönem bitcoin şirkete 101 milyon dolar kazandırmıştı.

Mart 2021'de CEO Elon Musk, Tesla'nın Tesla araçları için ödeme olarak bitcoin kabul etmeye başlayacağını söyledi ve kriptoların patlamasına neden oldu. Birkaç hafta sonra Musk ve Tesla, bitcoin madenciliği için gereken enerji miktarı konusundaki endişelerini dile getirerek bu karardan geri adım attı. Bitcoin fiyatı daha sonra düşüşe geçti.

Tesla'nın Temelleri Hâlâ Bitcoin'e Kurulu

Geçen yıl, bitcoin'in değeri düşmeye başladığında Tesla bitcoin varlıklarının %75'ini sattı ve elde ettiği geliri geleneksel para birimi satın almak için kullandı. Otomobil üreticisi bugün yaklaşık 184 milyon dolar değerinde bitcoin'e sahip ve muhtemelen hâlâ bir toparlanma için bekliyor.

Kripto piyasası geçtiğimiz yıl dramatik bir düşüş yaşadı. Bugün bitcoin 23.045,50 dolardan işlem görüyor ve bu da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.789,63 doların yaklaşık %66 altında. Değerinin yarısından fazlasını kaybetmesine rağmen bazı uzmanlar bitcoin'in dirençli kaldığını ve özellikle kripto piyasasından ürken alıcıların bitcoin ya da ether gibi daha olgun ekosistemlere yönelmesiyle bir geri dönüş yaşayabileceğini söylüyor.

Tesla'nın bitcoin hazinesiyle geleceği ne olur bilinmez ancak CEO Elon Musk'ın Twitter için yaptığı harcamalar uzun vadede şirkete daha büyük zararlar getirebilir.