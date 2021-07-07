Bitcoin Enerji Santrali 12.000 Yıllık Buzul Gölünü Isıttı

Bitcoin ve kripto para madenciliği, teknoloji endüstrisi üzerindeki etkileri nedeniyle olumsuz bir damga oluşturdu. 8000 bilgisayarlık güçle çalışan Bitcoin enerji santrali, 12 bin yıllık Seneca Gölü'nü ısıtmış durumda.

ArsTechnica tarafından hazırlanan rapora göre, eski bir fosil yakıt santralinden dönüştürülmüş Bitcoin madencilik merkezi o kadar fazla güç tüketiyor ki, New York'un üst bölgesinde yer alan Seneca Gölü'nü ısıtmayı başardı. Bu, kripto para birimi işlemine güç sağlamak için atmosferin ne kadar ısındığının basit bir göstergesidir.

Greenidge adlı tesis, bu yılın başlarında özel sermaye şirketi Atlas Holdings tarafından bir Bitcoin madencilik merkezi olarak yeniden tasarlandı. Ama belli ki fabrikaya yakın bir kasaba olan Dresden sakinleriyle yeterince iyi bağlar kuramadı.

Sakinlere göre Greenidge, Seneca Gölü'nü ısıtmak için yeterince sıcak su boşalttı (Bitcoin madenciliği makinelerini soğutmanın bir yolu). Hatta bölgede yaşayan bir kişi gölün "sıcak suyla dolu bir jakuzi kadar ısındığını" iddia ediyor. Atlas Holdings'in tasarladığı Greenidge tesisi, şu ana kadar 1100'den fazla Bitcoin üretti.

Kripto para madenciliğinin çok fazla güç tükettiğini söylemek yetersiz kalır. Daha önce de belirtildiği gibi Greenidge'deki Bitcoin madenciliği operasyonunun ne yaptığına anlamak oldukça basit: ne kadar fazla güç tüketilirse, o kadar fazla ısı ortaya çıkıyor ve gölü ısıtıyor.

Bitcoin enerji santrali ABD hükümetinin radarında

Bitcoin madenciliğinin (ve genel olarak kripto para madenciliğinin) muazzam güç gereksinimleri, büyük dünya hükümetlerinin buna karşı çıkmasına neden oldu. Mükemmel bir örnek, Çin'in kripto paralara karşı olan baskıdır. Çin'deki madencilik operasyonları, küresel Bitcoin madenciliğinin yaklaşık yüzde 65'ini oluşturmasıyla Bitcoin pazarındaki en büyük paya sahip.

NBC News tarafından hazırlanan bir rapora göre, dünya çapındaki tüm Bitcoin madenciliği operasyonları Şili ülkesinden daha fazla güç tüketiyor. Ayrıca daha da kötüsü, güç için fosil yakıtları kullanma eğiliminde olmalarından kaynaklanıyor.

Kripto paranın merkeziyetçi olmayan faydalarına rağmen, göze batan büyük bir zayıflığı bulunuyor: son derece değişken olması. Bir sabah bakıyorsunuz ki tonlarca altından bile daha değerli. Ancak akşam olana kadar bir külçeden bile daha değersiz hale geliyor. Ve kripto paraların değeri, Elon Musk'ın tweet atması gibi basit şeylerden etkileniyor.