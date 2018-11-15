Bitcoin Eridikçe Eriyor! Bitcoin Ne kadar?

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin’in piyasa değeri Ekim 2017’den bu yana ilk kez 100 milyar dolar barajının altına düştü.

Geçtiğimiz yılın sonlarında 20 bin doları geçen Bitcoin, piyasaya hacmini 336 milyar 43 milyon dolara çıkartarak tarihi bir rekor kırmıştı.

Başta yatırımcılar olmak üzere pek çok kişi, zaman geçtikçe Bitcoin için taşların yerine oturmasını bekliyordu, ancak geldiğimiz noktada işlerin pek de arzu edildiği gibi gitmediğini söylesek sanırım yanılmış olmayız.

Endüstri 4.0 devriminin yeni para birimi olarak gösterilen Bitcoin, eski günlerini mumla arıyor. Dolar karşısında günden güne değer kaybeden sanal para birimi, son 24 saatte yüzde 12,85 düştü ve 5,501.67 dolara geriledi.

Bitcoin’in piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 8 milyar 186 milyon 480 bin dolar olarak gerçekleşti. Piyasa değeri tarafında Ekim 2017'den bu yana ilk kez 100 milyar dolar barajının altına gerileyen kripto para birimi, 96 milyar 091 milyon dolara kadar indi.

Bitcoin’in yanı sıra Ethereum da yüzde 14,16 birden düşerek 174,29 dolara geriledi. En değerli 10 kripto para biriminden 8’si en az yüzde 10’luk bir düşüş yaşadı. ilk 100 kripto paranın ise sadece 3'ü ABD doları karşısında değer kazandı.

Kripto paralardaki düşüşle birlikte piyasanın toplam değeri de 200 milyar doların altına düştü. 7 Kasım’da 220 milyar dolar gibi yüksek bir seviyede işlem gören piyasa, 24 saat içinde 30 milyar dolardan fazla eriyerek, 184 milyar 56 milyon dolara geriledi. Böylece piyasanın toplam değeri, Eylül ayı ortasından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Her şeye rağmen piyasadaki egemenliğini devam ettiren Bitcoin, bu haberi yazarken 5.501,67 dolardan işlem görüyor.