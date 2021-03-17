Bitcoin Faciası: Bir Adam Önce Ailesini Sonra Kendini Öldürdü

Antalya'da Bitcoin faciası yaşandı. Önce ailesini sonra da kendisini pompalı tüfek ile öldüren bir adamın halası, yeğeni hakkında yaptığı açıklamada, "Yeğenimi Bitcoin yaktı" sözlerini kullandı.

Bitcoin Faciası, 4 Cana Mal Oldu

Mustafa Gider isimli bir şahıs, pazartesi günü saat 22.00 sularında Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki 3 katlı villada önce anne, baba ve ablasını öldürüp sonra da kendi yaşamına son verdi. Villada oturan ailenin oğlu Gider'den haber alamayan iki arkadaşı, arkadaşlarını kontrol etmek üzere evine gitti.

Gider'in olay yerine giden arkadaşları, villanın balkon kapısını araladı ve iki kişinin yatakta hareketsiz bir biçimde yattığını gördü. İki arkadaş, bunun üzerine sağlık ekiplerine ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, balkon kapısını kırıp villaya girdi.

Yetkililer, villada Muzaffer Gider, Gülsen Gider ve onların çocukları Mustafa ve Gamze Gider'i silah ile vurulmuş bir halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, 4 kişinin de hayatını kaybettiğini doğruladı.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda Mustafa Gider'in anne, baba ve ablasını pompalı tüfek ile vurup öldürdükten sonra da kendisini öldürdüğü tespit edildi. Gider'in babasını birinci katta öldürdükten sonra cesedini sürükleyip zemine getirdiği ortaya çıktı. Annesi ile ablasını ise zemin katta öldüren Gider, incelemelere göre pompalı tüfeğin tetiğini ayak parmağı ile ateşleyerek kendi yaşamına son verdi.

Olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 4 cenaze de Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Aile hakkında yapılan araştırmada Mustafa Gider'in psikolojik sorunlarının olduğu, bir otelde fotoğrafçılık yaptığı ve çevresindeki insanlara yaklaşık 150 bin lira borcunun olduğu öğrenildi.

Ailenin yakınları, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki 4 cenazeyi bugün aldı. Mustafa Gider hakkında açıklama yapan halası Nimet Güler, Gider'in Bitcoin yüzünden borçlandığını söyledi.

T24'teki habere göre Mustafa Gider'in halası Nimet Güler, konu hakkında şu ifadeleri kullandı: