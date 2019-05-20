Bitcoin, Google Aramalarında Zirveyi Gördü

Google Trends’in verilerine göre, dünyanın en büyük arama motoru Google'da Bitcoin kelimesinin aratılma oranı 1 Nisan 2018’de ulaştığı en yüksek düzeyi 19 Mayıs 2019'da geride bıraktı. Böylece Bitcoin kelimesi, Google aramalarında son 13 ayın en yüksek düzeyine ulaşmış oldu. Verilere göre, dünyada Bitcoin kelimesinin aranma oranları en çok Güney Afrika, Hollanda, Slovenya, Avusturya ve Nijerya gibi ülkelerde yükseldi.

Dijital ekonomi uzmanı Erkan Öz, Google aramalarının artması ya da azalmasının, Bitcoin fiyatını etkileyen en önemli göstergeler arasında yer aldığının düşünüldüğünü söyledi. Son olarak yaşanan fiyat hareketlerinin arkasında aslında New York’ta düzenlenen Consensus Konferansı’nın olduğunu düşündüğünü belirten Erkan Öz, "Geçmiş yıllarda Bitcoin fiyatının New York’ta düzenlenen Blockchain Haftası ve Consensus Kripto Para Konferansı’na doğru yaklaşılırken ve bu etkinlikler sırasında yükseldiğini ve etkinliklerin bitişinin ardından düştüğünü gözlemlemiştik. Bu yıl da aynı durum gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Bitcoin fiyatını yükselten bir başka etkenin de Google aramalarının artması olabileceğine dikkat çeken Erkan Öz, "Yalnız bu çift taraflı da işleyebilen bir ilişki, fiyatın hızlı artışı aramaların yükselmesini de tetikleyebiliyor." diye konuştu. Öz ayrıca, kurumsal yatırımcıların gittikçe artan ilgisinin, Bitcoin fiyatının sene başından beri yükselmesinin bir başka önemli sebebi olduğunu belirtti.

Crypto Currency News adlı haber sitesi ise, Amerika’nın en büyük televizyon kanallarından CBS'te yayınlanan ve yaklaşık 7.9 milyon kişi tarafından seyredilen '60 Minutes' programının son bölümünde kripto paralara ve Bitcoin’e odaklanılmasını, Google’da Bitcoin aramalarının yükselmesinin ana nedeni olarak gösterdi.

Bitcoin Aralık 2018’de 3150 dolar (18.963 TL) ile dip seviyesini gördükten sonra geçtiğimiz hafta 8.000 doların (48.160 TL) üzerine çıkmıştı. 17 Mayıs’ta 7.000 dolar (42.140 TL) seviyesine kadar gerileyen Bitcoin şimdilerde ise 7.898 dolar (47.546 TL) seviyesinden işlem görüyor.