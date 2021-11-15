Bitcoin Güncellemesi Kripto Dolandırıcılarına Darbe Vurdu

Bitcoin güncellemesi kripto dolandırıcıları için kötü bir haber anlamına geliyor. Ağın gizliliğini ve güvenliğini artırmaya odaklanan Bitcoin'in uzun zamandır beklenen kod yükseltmesi Taproot resmi olarak etkinleştirildi.

Bitcoin geçtiğimiz günlerde önemli bir yükseltme aldı. The Block'un belirttiği gibi, Bitcoin ağı uzun süredir yapım aşamasında olan bir "Taproot" kod yükseltmesini geçtiğimiz gün (14 Kasım'da) başlattı.

Bitcoin güncellemesi kripto dolandırıcılarını nasıl etkileyecek?

Güncelleme, karmaşık işlemlerin gizliliğini ve güvenliğini, diğer borsalar gibi görünmesini sağlayan yeni imzalar aracılığıyla geliştiriyor. Kripto paraları kullanan muhtemel hırsızlar veya buna meraklı kişiler, olağandışı bir transferin gerçekleştiğini tanımakta zorlanacak.

Taproot güncellemesi, mevcut şifreleme sistemini bırakarak Bitcoin ağının ölçeklemesini de değiştirecek. Kripto para biriminin talebi karşılaması bu şekilde daha kolay olabilir.

Bu, 2017'den beri ağ kodunun ilk büyük yenilemesidir ve zamanlaması iyi gibi görünüyor. Bitcoin ve diğer dijital para biçimlerine bazı itirazlar olsa da, farklı alanlarda resmi olarak kabul gördüğünü söylemek mümkün. (Örneğin ülke olarak El Salvador'da potansiyel kullanıcıları bulunuyor).

Kripto para üzerindeki yükseltme, Bitcoin'in yeni gelenlere daha iyi uyum sağlamasına ve ayrıca deneyimli kripto tüccarlarının zorluklarını azaltmasına yardımcı olabilir.

New York Belediye Başkanına Bitcoin maaşı

New York Belediye Başkanı seçilen Eric Adams Perşembe günü paylaştığı bir twette New York'un kripto para birimi endüstrisinin bir yer olacağına dair umutlarını belirtmek için ilk üç maaş çekinin Bitcoin ile ödenmesini istediğini söyledi.

Adams'ın Bitcoin ile ödeme almasının fizibilitesi riskli görünüyor. (Şehrin bordrosu buna bile ayarlanmış mı? Bitcoin'in dalgalanan fiyatı ile bu nasıl çalışacak? Vergilendirmesi nasıl olacak?)

Ancak yeni Belediye Başkanı bu konuda net bir mesaj veriyor: Bir belediye başkanı olarak planları. Çünkü kripto para birimini ve Bitcoin'i tamamen görmezden gelecekseniz, muhtemelen böyle bir şey söylemezsiniz.

Herhangi bir siyasi vaat veya gösteride olduğu gibi, eylemler kelimelerden çok daha yüksek sesle konuşur. Adams aslında Bitcoin'de birkaç maaş çeki almak (veya dolar olarak ödeme almak ve bunları hemen kriptoya dönüştürmek, ki bu çok daha kolay olurdu) sektörde bir hareketlenme yaratmayacak.

Ancak kendisinin ve önde gelen başka bir belediye başkanının bunu yapmaktan bahsediyor olması, liderlerin kripto paranın geleceği hakkında nasıl düşündüklerine dair büyük bir değişiklik olduğunu gösteriyor.