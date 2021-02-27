Bitcoin Haftalık Kayıpta Rekor Kırdı: Kripto Paraların Geleceği

Bitcoin haftalık kaybı yatırımları altüst etti. Son haftalık değerlendirme raporunda Bitcoin hakkında tüm detaylar açıklandı. Son haftada zarar ettirmesiyle ilgi odağı haline gelen Bitcoin, belirsiz geleceği ile yeni yatırımcıları da korkutuyor. İşte Bitcoin'in son haftalık değerlemesi.

Son haftalarda yüksek oranda artış ve azalışlar yaşayan Bitcoin, yatırımcıların da aklını karıştırmayı başardı. Ancak yapılan son haftalık değerlendirmeye göre haftalık kayıp konusunda yüzde 14.40 gibi bir seviyeye ulaşan Bitcoin, pek çok kişiyi zarar ettirmiş durumda.

Bitcoin haftalık kaybı yatırımları altüst etti

Halihazırda bir Bitcoin ne kadar diye merak ediyorsanız, 46.465 ABD doları seviyesinde. Fakat hafta içerisinde 58 bin dolara kadar tırmanmasıyla listeleri altüst eden kripto paranın bu denli düşmesi merak uyandırdı.

Toplam piyasa hacmi yaklaşık 9.0 milyar dolarlık artışla 888 milyar dolara ulaşan Bitcoin'in daha da artış yaşaması bekleniyor. Son 24 saat verilerine göre yaklaşık 22 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 457.86 milyar dolar piyasa hacminde büyüme sağladı.

8 binden fazla kripto para arasında toplam piyasa hacminin yüzde 61'ini Bitcoin oluşturmayı başaran Bitcoin, son haftalarda ise vergilendirme ile karşı karşıya kalacak gibi gözüküyordu. Geçtiğimiz gün gelen bir açıklama doğrultusunda Türkiye'deki ilk Bitcoin vergisi belli oldu.

Bitcoin'e ödenecek ilk vergi açıklandı. Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Bitcoin'e gelecek vergilerden ilki belli oldu. Veraset ve İntikal Vergisi'nin bir parçası olarak değerlendirilecek olan Bitcoin, miras kalması durumda vergi ödenerek alınabilecek.

Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul açıklaması şu şekildeydi:

"Veraset ve İntikal Vergisi kapsamında #bitcoin mirasçıları beyanname vererek tahakkuk eden vergiyi ödeyebilecekleri gibi, beyanname vermeme durumunda bitcoini saklayan Kurum tarafından %5 tevkifat yapılması ve kalan tutarın mirasçılara ödenmesi GİB tarafından uygun görülmüştür."

Ayrıca daha önce Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarafından Bitcoin'in vergilendirilmesi hakkında bazı açıklamalar yapılmıştı. Demirtaş, "2020 yılında kripto paralardan kazanç sağladıysanız vergi ödemek için kenara para ayırın" demişti.

Peki ya siz Bitcoin'inin son pazar hacmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.