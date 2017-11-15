Bitcoin Hakkında Çok Sert Açıklama!

Asya merkezli dünyanın en büyük bankalarından DBS'nin teknoloji Başkanı David Gledhill, kripto para piyasasının kalbi Bitcoin'i sahtekarlık olarak tanımladı.

Bugün itibarıyla 7 bin dolara çıkarak yeni bir rekor daha kıran Bitcoin, Asya'nın en büyük bankalarından biri olan DBS'in teknoloji ve operasyon grup başkanı David Gledhill'in hedefinde. Gledhill, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Biz Bitcoin'i bir saadet zinciri gibi görüyoruz" ifadelerini kullanarak, yeni bir tartışma daha yarattı.

Bitcoin alım-satım işlemlerinin inanılmaz derecede pahalı olduğunu ve tüm bu işlem ücretlerinin kripto mekanizmalar ile gizlendiğini savunan Gledhill, "DBS'in rekabet acentası oluşturmak için şu anda bu oyunun içinde olmasını düşünmüyoruz. Aksine, Banka'nın devlet destekli paraların elektronik alım-satımına odaklanması daha akıllıca" dedi.

Sanal para birimi, ağır eleştirilerin hedefi olsa da piyasa değeri sürekli olarak yükselmeye devam ediyor. Bitcoin'deki iç savaş, popüler kripto para birimini az da olsa etkilese de son günlerde toparlandığını ve yükselme eğilimine girdiğini söyleyebiliriz.

Tabii Gledhill gibi düşünmeyen insanlar da var. Geçtiğimiz günlerde Silikon Vadisi şirketlerinden Draper Fisher Jurvetson’ın kurucusu Tim Draper, Bitcoin'e ilk görüşte aşık olduğunu ve kripto paraların internetin icadından bu yana en büyük teknoloji olduğunu söylemişti.

Olumlu ve olumsuz yorumları bir teraziye koyarsak, olumsuz yorumlar ağır basabilir ancak şu anki duruma bakarsak Bitcoin, artık dünya gündeminde ciddiye alınır hale geldi. Yaklaşık bir ay önce Bitcoin’in kırdığı rekorları tahmin eden Standpoint Research şirketinin yöneticisi Ronnie Moas, Bitcoin’in piyasa değerinin Apple’a yetişeceğini iddia etmişti.

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