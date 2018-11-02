Bitcoin Hesapları Çalan 10 Kişi Tutuklandı

Bitcoin alım satımı yapan sitelerinin benzerlerini yaparak, Bitcoin hesabı bulunan 14 kişiyi dolandıran çete, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında çökertildi. 11 kişilik çetenin 10 üyesi tutuklandı.

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın aktardığı haberde, İstanbul’da düzenlenen operasyonun ayrıntıları aktarıldı. Haberde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından düzenlenen operasyona dair bilgiler verilirken, yapılan soruşturma sonucunda Bitcoin alım satımı yapılan internet sitelerinin benzerlerini yaparak, Bitcoin hesapları ele geçiren 11 kişinin gözaltına alındığı söylendi. Çetenin, 14 bitcoin sahibinin hesabından 437 bin liralık Bitcoin çaldığı belirlendi.

Phishing denilen yöntemle Bitcoin hesapları çalınan 14 kişinin suç duyurusunda bulunmalarıyla başlayan soruşturma sonucunda gözaltına alınan 11 kişi, çıkarıldıkları mahkemece suçlu bulundu. Çetenin 1 üyesi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 10’u “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bilişim sistemleri kullanarak nitelikli hırsızlık” suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildiler.

Çetenin yöntemiyse oldukça basit: Bitcoin ya da altcoin ticareti yapılan internet sitelerinin birebir aynısı yapılarak, o internet sitesinin alan adına benzer bir alan adı satın alınıyor. Sonrasında, reklam vermek ya da o internet sitesini Google aramalarında üst sıralara çıkarmak suretiyle orijinal siteye girmeye çalışanlar, sahte siteye çekiliyor. Sahte siteyi gerçek sanan kullanıcılar ise bütün bilgilerini ve şifrelerini sahte siteye girerek, dolandırıcılara bütün bilgileri sağlamış oluyorlar. Sonrasındaysa dolandırıcılara hesaplardaki bakiyeleri çekmek kalıyor.