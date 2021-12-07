Bitcoin'i Bulduğunu İddia Eden Adam 100 Milyon Dolar Ödeyecek

Craig Wright isimli Bitcoin'i bulduğunu iddia eden adam, ortağının ailesine 100 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Davacı taraf, Craig'in toplamda 1.1 milyon BTC üzerinden ödeme yapmasını isteyerek dava açmışlardı. Fakat Satoshi Nakamoto konusundaki iddialar cevapsız kaldı.

2008 yılında Satoshi Nakamoto takma isimli birisi, Bitcoin ile ilgili temel fikirleri içeren 9 sayfalık bir makale yayınlamıştı. 2009 yılında ise Bitcoin ağı kurulmuş ve Nakamoto, ilk koin'leri kazmaya başlamıştı. Yine aynı yıl Nakamoto'nun cüzdanından başka bir cüzdana ilk Bitcoin transferi gerçekleştirilmişti.

2011 yılına kadar Bitcoin ağının geliştirilmesi konusunda küçük bir ekibe destek olan Satoshi Nakamoto, sonrasında Bitcoin geliştiricilerine e-posta göndererek, işi bıraktığını ilan etmişti. Kazdığı 1.1 milyon adet BTC ise kişisel cüzdanında kalmaya devam etmişti.

Halihazırda trilyonlarca dolar büyüklüğe ulaşan Bitcoin piyasasının ortaya çıkmasını sağlayan Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ise hala bilinmiyor. Fakat 2016 yılında Craig Wright, kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ederek ortaya atılmıştı.

Craig Wright: Bitcoin'i Bulduğunu İddia Eden Adam

Satoshi hakkında birçok iddia mevcut. Bazılarına göre Bitcoin, bir grup ABD'li ekonomist tarafından Lehman Brothers olayının ardından ortaya atılmıştı. Ekonomistler, devletlerin kontrolünün dışında kalabilecek bir para aktarma sistemi oluşturmaya çalışıyorlardı. Bir başka iddiaya göre ise yine bir grup Japon bilim insanı bu fikri ortaya atmışlar ve sonrasında stabil olması için arkasından çekilmişlerdi.

Craig Wright ise tüm iddiaların aksine Bitcoin'i kendinin ortaya çıkardığını iddia eden demeçler vermişti. Bu demeçlerin ardından Wright'ın ortağı Dave Kleiman'ın ailesi kendisine dava açmıştı. Birkaç yıl önce hayatını kaybeden Dave Kleiman'ın ailesi, Wright'tan 1.1 milyon adet BTC'den pay istemişlerdi.

Miami'de süren dava süreci ise dün itibarıyla sonuçlandı. Davanın jürisi, Wright'ın Satoshi olduğuna ikna olmadılar. Bu sebeple Wright'ın halihazırda değeri 56 milyar doları aşan cüzdanın sahibi olmadığına da kanaat getirdiler. Böylece Craig Wright, Kleiman'ın ailesine 56 milyar dolardan pay vermekten kurtulmuş oldu.

Tüm iddialara karşın, Kleiman ve Wright arasındaki ortaklıkta Bitcoin harici yaşanan telif ihlalleri sebebiyle Wrigth'ın Kleiman'ın ailesine 100 milyon dolar ödemesi kararlaştırıldı.

Yıllarca süren davanın ardından Satoshi'nin kim olduğu yine ortaya çıkmazken, 1.1 milyon BTC içeren cüzdanın sahibi de kimliğini gizlemeye devam ediyor.