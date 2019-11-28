Bitcoin İçin Her Kasım Ayında Tehlike Çanları Çalıyor

Dünyanın en büyük kripto para birimi olarak bilinen Bitcoin için her Kasım ayı adeta büyük Bir tehlike içeriyor. 2011 yılından itibaren Bitcoin için en dalgalı zamanlar hep Kasım ayları oldu. İşte Bitcoin ile ilgili ilginç haberimizin detayları.

Geçtiğimiz günlerde CMS Holding ortağı olan Bobby Cho, farklı açıklamalarda bulunmuştu. Ona göre diğer varlık sınıfları tatiller ve benzeri durumlar için sessizleşse bile kripto paralarda bu mümkün değil. Bitcoin platformunun Kasım 2017'de ki yükselişi hatırlayacağınız üzere %760 civarındaydı.

Bitcoin için her Kasım ayı büyük tehlike

Dünya üzerinde geçerli olan varlıklarda genellikle herhangi bir dalgalanma tarihi bulunmaz. Ancak Bitcoin için bu durum tam tersi işliyor.

Bu yıl 4.400 dolar civarlarında işlem gören Bitcoin bütün yılki fiyatının %69 oranında düşük bir değerinde yoluna devam ediyordu. Ancak ilerleyen zamanlarda Bitcoinde toparlanma meydana geldi. Bazı ekonomistler Bitcoin fiyat dalgalanmaları ile ilgili olumlu konuşuyor. Onlara göre Bitcoin dünya genelinde kabul gördükçe daha oturaklı hale gelecek.

Küresel bir varlık olan ve diğer varlık türlerinden son derece farklılığı bulunan Bitcoin, Kasım ayında yine kimseyi şaşırtmadı. Ekonomistlere göre Aralık ayında Bitcoin yeniden düzelecek. Peki sizce Bitcoin ile ilgili bu dalgalanmalar devam edecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.