Popüler Spor Kulübü Bitcoin ile Ödeme Yapma Kararı Aldı

Bir spor kulübü, Bitcoin ile ödeme yapma kararı aldı. Oyunculara kripto para birimi ile ödeme yapacak takım, bu kararı alan ilk profesyonel spor kulübü olarak tarihe adını yazdırdı. Başarılı beyzbol takımının aldığı karara ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Bitcoin ile Ödeme Yapma Kararı Şaşırttı

Kripto para dünyasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Avustralya'nın en başarılı beyzbol takımı Perth Heat, oyuncularına Bitcoin isimli kripto para birimi ile ödeme yapmaya başladı. Böylece Perth Heat, bu kararı alan ilk profesyonel spor kulübü oldu.

Popüler beyzbol takımı Perth Heat, oyunculara kripto para ile ödeme yapmak için OpenNode ile iş birliği gerçekleştirdi. Spor kulübü, oyuncuların ücretlerini katman 2 ödeme protokolüne sahip olan Lightning Network üzerinden ödeyecek.

Takımdaki oyuncuların yanı sıra personel maaşları da Bitcoin ile ödenecek. Heat ayrıca en büyük kripto para birimine olan bağlılığının altını çizmek için bilançosunda Bitcoin tutacak. Perth Heat Bitcoin Baş Sorumlusu Patrick O'Sullivan, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu.

Atılan adımın enflansyona karşı korunma amaçlı "tek seferlik" bir şey olmadığının altını çizen O'Sullivan, yaptığı açıklamada, Perth Heat'ın paranın ve kurumsal hazinelerin geleceğinin Bitcoin blok zincirinde yaşayacağı gerçeğini benimsediğini söyledi.

1989 yılında Avustralya'da kurulan Perth Heat isimli beyzbol takımı bu zamana kadar çeşitli başarıların altına imza attı. Avustralya'nın en başarılı beyzbol takımı olarak nitelendirilen Perth Heat, toplamda 15 adet Claxton Shield kupasını kazanmayı başardı.

Apple Kripto Para İşinde Ses Getirmeye Hazırlanıyor

Andrew Ross Sorkin, Cook'a şu anda kripto para birimi hakkında ne düşündüğünü ve bunun yanı sıra bu birimlerden herhangi birini Apple'ın ödeme yöntemlerine eklenmesi ile ilgili düşüncelerini sordu. Cook ise şimdilik şirketin ödeme yöntemi olarak kripto para birimlerini içeren hiçbir planının olmadığını fakat bu alanda kesinlikle odaklandıkları bir şeylerin olduğunu öne sürdü.

Apple'ın geleceğe yönelik planları arasında neler olduğu şimdilik bilinmiyor ve bu bir sır gibi saklanıyor ancak kripto para borsasına artan ilgiden yararlanmak isteyen tek büyük teknoloji şirketinin de Apple olmadığını bilmek gerekiyor. Örneğin Tesla, bu yılın başlarında Bitcoin ile ödeme yöntemini kullandı.