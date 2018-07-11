Bitcoin ile Para Aklayan Kadın Hapis Cezasına Çarptırıldı

Los Angeles’ta bir Bitcoin tüccarı, kripto paralar üzerinden para akladığını itiraf etmesi sonucu bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Departmanından yapılan açıklamaya göre, Kaliforniya merkezli eski bir borsa ve emlak yatırımcısı olan Theresa Tetley, 366 günlük hapis cezasının yanı sıra 20 bin dolar para cezasına çaptırıldı. Tetley ayrıca, elindeki 40 Bitcoin’den (yaklaşık 254.000 dolar) ve 300.000 dolar nakit paradan da vazgeçmek zorunda kalacak.

2014-2017 yılları arasında "Bitcoin Maven" adı altında LocalBitcoins değişim platformunda borsacı olarak çalışan 50 yaşındaki Tetley, bu süre zarfında milyonlarca dolarlık kripto para işlemi yapmış.

Los Angeles’taki federal savcıların dava açtığı eski borsacı suçunu itiraf etti. Tetley'in avukatlarından Brian Klein, Tetley’in suçunu itiraf etmesi sebebiyle 30 aylık cezadan kurtulduğunu söylüyor. Yargıcın verdiği karardan dolayı memnun olduklarını belirten Klein, bu olayı bir zafer olarak nitelendiriyor.

Tetley'in davası, Kaliforniya Merkez Bölgesi için bir ilk olarak kabul ediliyor, ancak geçtiğimiz yıllarda LocalBitcoins platformunu kullanan bazı ABD’li yartırımcıları hedef alan birkaç dava daha görülmüştü. 2017 yılındaki davada, bir Bitcoin tüccarı ve babası kripto paralar vasıtasıyla kara para aklamakla suçlanmışlardı. Dava, sanıklardan Micheal Lord’un 9 yıl hapis cezasına çarptırılması ile sonuçlanmıştı.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, Avrupa'daki çetelerin yılda yaklaşık 5,5 milyar dolar değerindeki kara parayı başta Bitcoin olmak üzere diğer kripto birimleri üzerinden akladığını bildirmişti.