Bitcoin ile Tesla Alma Devri Bitti: İşte Nedeni!

Bitcoin ile Tesla alma hakkı ilk olarak yaklaşık iki ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan vatandaşlara verilmişti. Tesla CEO'su Elon Musk tarafından yayımlanan tweet ile bitcoin ile ödeme seçeneğinin kaldırıldığı duyuruldu.

Elon Musk, iki ay önce Tesla'nın bitcoin ile alınabileceğini yine Twitter üzerinden paylaşmıştı. Geçtiğimiz seneden bu yana bitcoini benimseyen isimlerden biri haline gelen Musk, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden vatandaşlara bitcoin ile araba alma hakkı tanınacağının müjdesini veren isim olmuştu.

Dünyanın önde gelen otomobillerinden birinin üreticisi olan Musk, üç ay önce 1,5 milyar dolar değerinde bitcoin satın aldığını ve yakında dünyanın en popüler kripto para birimini bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başlayacağını açıklamıştı. Bitcoin uzun bir zaman boyunca değerini korumuş ve popüler bir kripto para olmaya devam etmiş olsa da Tesla'nın kararından sonra önemli ölçüde değer kaybetti.

Bitcoin ile Tesla Alma Neden Artık Mümkün Değil?

Tesla CEO'su Elon Musk, çarşamba günü yayımladığı bir tweette Tesla'nın daha fazla fosil yakıt tüketimine katkıda bulunacağından endişe duymasından ötürü bitcoini bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeyi bıraktığını söyledi. Tesla, mart ayının sonuna doğru bitcoin ile ödeme yöntemini getirmişti.

Musk ayrıca Tesla'nın bu yılın başlarında satın aldığı 1,5 milyar dolarlık bitcoini de artık satmayacağını belirtti. Tesla, bitcoinin bir kısmını 2021'in ilk çeyreğinde satmış ve bu da şirketin üç aylık kar oranını dengelemesine katkı sağlamıştı.

Tesla, Musk'ın açıklamasına göre bitcoin daha sürdürülebilir bir enerji kullanmaya başladıktan sonra ödeme yöntemi olarak bitcoini kullanmaya devam edecek ve elindeki bitcoinleri satmayı düşünecek.

Musk, paylaştığı tweette kripto paranın gelecek vadettiğine inandıklarını ancak bunun çevre için büyük bir bedelinin olamayacağını ifade etti. The Verge'deki habere göre bitcoin yıllık olarak en az Hollanda'nın kullandığı elektrik kadar elektrik kullanıyor. Bitcoinin kullandığı elektriğin beraberinde getirdiği sorunun basit bir çözümü de bulunmuyor.

Bitcoin'in kullandığı enerjiye bakılacak olursa Tesla'nın ödeme yöntemlerinden kaldırılması son derece normal karşılanabilir çünkü Tesla'nın "dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma" misyonu ile çelişmesine sebebiyet veriyor.