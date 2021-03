Elon Musk Açıkladı: Bitcoin ile Tesla Satın Alabilirsiniz

Tesla CEO'su Elon Musk'ın paylaştığı son tweet'e göre Bitcoin ile Tesla satın almak artık mümkün. Geçtiğimiz yıldan bu yana Bitcoin'i en çok benimseyen yöneticilerden biri olan Musk, ABD'de yaşayan vatandaşların Bitcoin'le Tesla alabileceğini söylüyor. Ayrıca kullanıcıların Bitcoin'leri nakit paraya çevrilmeyecek.

Tesla CEO’su Elon Musk, ABD’de Tesla araçlarını Bitcoin ile satın almanın artık mümkün olduğunu açıkladı.

Otomobil üreticisi geçen ay 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını ve yakında dünyanın en popüler kripto para birimini bir ödeme şekli olarak kabul etmeye başlayacağını açıklamıştı.

Bu ay resmi olarak “Tesla’nın Technoking"i unvanını alan Musk, "Artık Bitcoin ile bir Tesla satın alabilirsiniz” şeklinde tweet paylaştı.

Musk, ABD dışındaki kullanıcıların da -hangi ülke olduğunu belirtmeden- Bitcoin ile Tesla satın alabileceklerini söyledi. Bitcoin ile ödeme almak için Tesla’nın dahili ve açık kaynaklı yazılımının kullanıldığını aktardı.

Tesla’nın web sitesindeki destek sayfası, müşterilerin dijital para birimini kullanarak nasıl ödeme yapabileceklerini açıklıyor. Şirketin elektrikli araçları vergilendirilmemiş etiketleriyle 37.990 ila 124.000 ABD doları arasında.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.



Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.