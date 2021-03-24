Elon Musk Açıkladı: Bitcoin ile Tesla Satın Alabilirsiniz

Tesla CEO'su Elon Musk'ın paylaştığı son tweet'e göre Bitcoin ile Tesla satın almak artık mümkün. Geçtiğimiz yıldan bu yana Bitcoin'i en çok benimseyen yöneticilerden biri olan Musk, ABD'de yaşayan vatandaşların Bitcoin'le Tesla alabileceğini söylüyor. Ayrıca kullanıcıların Bitcoin'leri nakit paraya çevrilmeyecek.

Tesla CEO’su Elon Musk, ABD’de Tesla araçlarını Bitcoin ile satın almanın artık mümkün olduğunu açıkladı.

Otomobil üreticisi geçen ay 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını ve yakında dünyanın en popüler kripto para birimini bir ödeme şekli olarak kabul etmeye başlayacağını açıklamıştı.

Bu ay resmi olarak “Tesla’nın Technoking"i unvanını alan Musk, "Artık Bitcoin ile bir Tesla satın alabilirsiniz” şeklinde tweet paylaştı.

Musk, ABD dışındaki kullanıcıların da -hangi ülke olduğunu belirtmeden- Bitcoin ile Tesla satın alabileceklerini söyledi. Bitcoin ile ödeme almak için Tesla’nın dahili ve açık kaynaklı yazılımının kullanıldığını aktardı.

Tesla’nın web sitesindeki destek sayfası, müşterilerin dijital para birimini kullanarak nasıl ödeme yapabileceklerini açıklıyor. Şirketin elektrikli araçları vergilendirilmemiş etiketleriyle 37.990 ila 124.000 ABD doları arasında.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.



Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency. — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Bitcoin ile Tesla satın alma çevrecileri sinirlendirecek

Tesla’nın çevre dostu otomobil şirketi imajı, Bitcoin ağının devasa karbon ayak iziyle çelişiyor. Cambridge Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Bitcoin üretiminin yıllık bazda Arjantin’in tamamından daha fazla elektrik kullandığını buldu. Bitcoin emisyonlarının küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin üzerine çıkarabileceği gözlemlendi.

Tüm bunlara rağmen Musk, Bitcoin’i diğer teknoloji CEO’larından daha fazla benimsedi. Son birkaç aydır kripto para birimi hakkında tweet atıyor. Ayrıca ether ve dogecoin gibi diğer paralar hakkında da paylaşımlar yaparak kripto pazarında ters köşe yapmayı başarıyor.

Wedbush’ta bir analist olan Daniel Ives, Tesla’nın hisse fiyatının artık doğrudan Bitcoin’in değerine bağlı olduğunu söyledi. Ives açıklamasında, "Musk, Wall Street'te Bitcoin'e bağlı durumda ve Tesla dijital stoklara sahip olmasıyla ek risk altında" dedi.

Tesla’nın piyasa değeri Ocak ayına kadar geçen 12 ayda 800 milyar doların üzerine çıktı ve Şubat ayında 600 milyar doların altına düştü. Şu anda 635 milyar dolar civarında. Geçtiğimiz gün Tesla’nın hisseleri, 662.16 dolardan kapandıktan sonra bugün yüzde 0.6 civarında yükseldi.