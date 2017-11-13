Bitcoin'in Geleceği Hakkında Önemli Açıklamalar

Silikon Vadisi şirketlerinden Draper Fisher Jurvetson’ın kurucusu Tim Draper, Bitcoin'e ilk görüşte aşık olduğunu ve kripto paraların internetin icadından bu yana en büyük teknoloji olduğunu söyledi.

Kimine göre dolandırıcılık, kimine göre vadesi yakında dolacak bir balon, kimine göre de dijital çağın en önemli buluşu. Tim Draper'a göre ise, Bitcoin tam anlamıyla bir mucize!

Yeni kurulan teknoloji girişimlerine verdiği destekle bilinen Draper, dijital para kavramıyla ilk kez 2009 yılında Lizbon'da düzenlenen bir konferansta tanışmış. Japon kripto para borsası Mt. Gox'un hacklenme faciası sonrasında 40 bin Bitcoin'ini kaybeden Draper, bu olayın dijital para birimlerinin sonu olacağını düşünmüş. Ve fakat, bugün Bitcoin yaklaşık 6 bin dolar değerinde.

Draper, Bitcoin'in o dönemde zor günler yaşamasına aldırış etmeyerek, U.S. Marshals Service’in açık artırmasında 30 bin Bitcoin alıyor. Fakat o zaman Bitcoin'in değerinin 600 dolar olduğunu söylemekte fayda var. Yıllar içinde yatırımlarına devam eden Draper'ın, bugün tam 213 milyon dolar değerinde Bitcoin'i bulunuyor.

Draper, Bitcoin hakkında yapılan kötü yorumlara katılmayarak, dijital paraların internet’in icadından bu yana yaşanan en büyük teknolojik ve sosyolojik dönüşüm olduğunu söylüyor.

Draper, dijital para hareketinin, 90’ların sonundaki internet girişimciliği balonu gibi patlayıp patlamayacağı sorulduğunda kafasını iki yana sallayarak, “İnsanlar her zaman bir sorun olduğunu söyleyecekler. Bu genellikle tam tersinin çıkacağı anlamına gelir” dedi.

Büyük riskler aldığını ifade eden Draper, yatırımcıları uyardı: "Zamanımın yüzde 60’ında para kaybettim. Yatırımcılar dersine iyi çalışmalı ve yatırımlarının yasallığını araştırmalı"

Draper’a göre Bitcoin, finansal servis endüstrisini ikiye bölecek. “Konunun önemli olduğunu savunanlar ve bir adım geri çekilerek ‘Sahip olduğum her şeyi koruyacağım’ diyenler olacaktır” diyen Draper, “Ancak günün sonunda kimin kazanacağını biliyorlar. Gelişim ve teknoloji” ifadelerini kullanıyor.

Bitcoin'de İç Savaş

Son dönemde Bitcoin’in geleceği hakkındaki görüş ayrılıkları, kripto paranın kendi içerisinde ayrılmasına sebep oldu.

Popüler kripto para, yalnızca birkaç günde yüzde 25 değer kaybetti ve 5.900 (22.750 TL) dolara geriledi. Yeni rakibi Bitcoin Cash ise aynı süre içerisinde değerini ikiye katladı ve 1.500 dolar (5.790 TL) oldu.

Yükselen transfer ücretlerinin önüne geçmek için Bitcoin ağının kapasitesinin genişlemesi gerektiğini düşünen geliştiriciler, diğer meslektaşlarıyla uzlaşamadıkları için ağdan ayrılarak kendi kripto paraları Bitcoin Cash’i başlattılar. Bitcoin Cash’i destekleyen geliştiricilerden Gavin Andresen, Bitcoin ağının genişletilemediği için kullanıcıların para transferlerini yavaş ve pahalı yapmak zorunda bırakıldıklarını belirtti.

Anderesen, kripto paranın geleceğine dair yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle geçtiğimiz yıl Bitcoin Core geliştirici ekibinden dışlanmıştı.