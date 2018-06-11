Bitcoin’in Önlenemez Düşüşü Devam Ediyor! Bitcoin Ne Kadar?

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında 20 bin dolar barajını görerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan Bitcoin, şu anda değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Son 24 saatte yüzde 7,27 değer kaybeden kripto para birimi, an itibarıyla 6,784 dolardan işlem görüyor.

Dünyanın en popüler kripto para birimi, erimeye devam ediyor. 2017 yılında hemen herkesin radarına girmeyi başaran sanal paralar, son bir yılda hiç olmadığı kadar kötü bir dönem geçiriyor.

Tabii bu değer kaybından en fazla etkilenen kripto para birimi ise Bitcoin oldu. Son dönemde inanılmaz bir değer kaybeden Bitcoin, 2017'nin sonlarına doğru 20 bin doları görmüştü. Fakat bugün geldiğimiz noktada, Nisan 2013'ten beri en kötü haftalık performansını sergileyen Bitcoin, 6 bin dolar seviyelerine kadar düştü.

Peki bu dalgalanmaların ortasında madencilik sektöründeki durum nasıl? Kanada’nın Quebec şehri gerek soğuk iklimi gerekse ucuz hidro elektrik maliyetine sahip olmasıyla kripto para madencilerinin yeni gözdesi konumunda. Uzun bir zaman madencilik endüstrisinin gelişiminde önemli bir noktada bulunan Quebec, geçtiğimiz günlerde madencilik şirketlerinden gelen enerji taleplerini askıya alacağını duyurmuştu.

Karar, Quebec’in enerji yönetimi sektörü olan Hydro Quebec’in daha dengeli enerji tedarik edebilmesi için alındı. Zira söz konusu madencilik faaliyetleri şirketin kısa ve orta vadeli kapasitesini aşmaya başladı.

Hydro Quebec Dağıtım Başkanı Eric Filion, Blockchain sektörünün Hydro Quebec için umut verici bir endüstri olduğunu, ancak bu sektörün gelişmesi için Quebec’de gerekli yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtmişti.

Geçen yıl yayımlanan bir raporda, Bitcoin madenciliğinin 20 Avrupa ülkesinden daha fazla elektrik tüketimine sahip olduğu belirlenmişti.