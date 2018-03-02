Bitcoin'in Yaratıcısı Olduğunu İddia Ediyordu, Bitcoin Hırsızlığı ile Suçlanıyor!

Geçtiğimiz yıllarda Craig Wright hakkında, Bitcoin’in yaratıcısı olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı ve kendisi de bu iddiaları destekler nitelikte açıklamalar yapmıştı. Son günlerde ise Wright’ın başı hırsızlık suçlamalarıyla dertte. Geçtiğimiz ayın başında Craig Wright’a, 5 milyar dolar değerinde kripto para hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı.

İlk olarak 2016 yılında Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun, Avustralyalı iş adamı ve bilişim uzmanı Craig Wright olabileceği iddia edilmiş ve Wright da 2016 yılında bu iddiaları doğrulamıştı. Wright, uzun süre boyunca Nakamoto takma adını kullandığını, daha sonrasında ise vergi soruşturması yüzünden kimliğini açıklamak zorunda kaldığını ifade etmişti. Konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalar ise Wrigth'ın aslında Bitcoin'in kurucusu olmadığını ortaya çıkarmıştı.

Craig Wright şu sıralar ise kripto para hırsızlığıyla suçlanıyor. Florida eyaletinde devam eden dava Dave Kleiman'ın kardeşi Irre Kleiman tarafından açıldı. Davada, Wrigtht'ın 2013 yılında hayatını kaybeden eski iş ortağı David Kleiman'a ait binlerce Bitcoin'i çaldığı iddia ediliyor. Davacı Irre Kleiman, 2009-2013 yılları arasında madencilik faaliyetleriyle elde edilen ve Dave Kleiman'a ait olan Bitcoin'lerin kendisine iade edilmesini istiyor. Wright'ın, Irre Kleiman'a Bitcoin'lerin karşılığı olarak toplamda 5 milyar dolar ödeme yapması talep ediliyor. Davadaki bilgilere göre, Craig Wright ve Dave Kleiman 2013 yılına kadar Bitcoin madenciliği konusunda ortaklık yapmışlar. Bu faaliyetleri sayesinde toplamda 550 bin ile 1.1 milyon arasında Bitcoin sahibi olmuşlar. 2013 yılında ise Dave Kleiman’ın ölümünden hemen sonra Craig Wright, bir takım sahte belgeler hazırlayarak bu Bitcoin’lerin tamamını kendi hesabına geçirmiş.

Konuyla ilgili Twitter hesabından "açgözlülük" ifadesini kullanarak tweet atan Craig Wrigth’ın herhangi bir ceza alıp almayacağı ise henüz belli değil ve yargılama süreci devam ediyor.

I am fine. — Dr Craig S Wright (@ProfFaustus) 26 Şubat 2018