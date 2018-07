Bitcoin’in Yaratıcısı Satoshi Nakamoto Kitap Yazıyor Olabilir

Tüm dünyayı etkisi altına kripto para birimi Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto, bir kitap yazıyor olabilir.

Takma ismi Satoshi Nakamoto olan kişi veya kişiler tarafından çıkarılan ve Endüstri 4.0 devriminin yeni para birimi olarak gösterilen Bitcoin, her yönüyle keşfedilse de, arkasındaki isim hala gizemini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde açılan bir internet sitesi ise bu gizemi daha da artırdı. Nakamotofamilyfoundation.org adıyla açılan internet sitesinde Satoshi Nakamoto’nun kitap yazmaya hazırlandığına dair ilginç bilgiler yer alıyor.

Söz konusu siteye giren kullanıcılar, Nakamoto’nun Bitcoin’in ilk günlerini birinci ağızdan anlattığı Duality adı verilen bir alıntı karşılaşıyor. Tabii bu yazının Satoshi Nakamoto’ya ait olup olmadığına dair sır perdesi henüz aranlanmadı, ancak sitede yazılanlar pek çok şeye ışık tutuyor.

İki bölümden oluşan alıntıda, “Bunu tarihe yeni bir bakış açısı kazandırmak için yapıyorum. Kitabımın tamamını okuyamayacaklar için alıntı paylaşmak istedim. Bu, en çok sorulan sorular ve cevaplardan bazılarıyla birlikte kısa bir hikaye. Halkın gerçekleri bilmesini istedim” ifadeleri yer alıyor.

Kitaptan yapılan alıntılar, “Satoshi Nakamoto” takma isminin seçilme sebebi de dahil olmak üzere, Satoshi'nin hayatı ve çalışması hakkında önceden bilinmeyen bazı detayları ilk kez öğrenmemizi sağladı.

Satoshi Nakamoto ismini, Japonlar dışında hiç kimsenin bilmediğini düşündüğü için tercih ettiğini söyleyen yazar, özellikle Japonya’da yaygın olan bir ismi kullandığını belirtti. Bitcoin’in yaratılma sürecinde David Chaum, Mike Hearn, Adam Beck, Wei Dai, Hal Finney dahil olmak üzere birçok kişiden yardım aldığını belirten yazar, ilginç bir şekilde şifreleme uzmanı olan Nick Szabo’nun ismini geçirmiyor. Bu da “Satoshi Nakamoto”nun gerçekte Szabo olabileceği iddialarını güçlendiriyor.

Yazar ayrıca, Bitcoin kotasının neden 21 milyona endekslendiği sorusuna da yanıt veriyor:

“Neden 21 milyon? Gerçek şu ki, bu planlı bir tahmindi. Ancak 21 milyona yerleşmeden önce, ödül olarak ilk etapta 100 BTC yapmayı düşünmüştüm. 42 sayısı, yaşamın, evrenin ve diğer her şeyin cevabı. Fakat, Hitchhikers Guide to the Galaxy filmine gönderme gibi algılanma ihtimalinden endişe ettim ve Bitcoin kotasını 21 milyon ile değiştirdim”

Yazılanlar, “Satoshi Nakamoto” efsanesi hakkında önemli bilgiler sunuyor olsa da, yazarın gerçekten de Nakamoto olduğunu kanıtlamak en azından şu an için mümkün değil. Zira Nakamoto, son dönemin en popüler ve en gizemli figürlerinden birisi. Dolayısıyla bu isim üzerinden prim yapmak isteyen birçok kişi olabilir.

Yine de 2011 yılında ortadan kaybolduğundan bu yana Satoshi Nakamoto'nun ilk kez bir metnini okuma olasılığı birçok kişiyi heyecanlandırmaya yetti.