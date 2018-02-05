Bitcoin İnsanlık Tarihinin En Büyük Balonu

Dünyanın en çok takip edilen ekonomi kanallarından Bloomberg’e konuk olan ekonomist Nouriel Roubini, “Bitcoin insanlık tarihinin en büyük balonu” dedi ve Bitcoin'i "bütün balonların anası” olarak gösterdi.

Uzun yıllardır New York Üniversitesinde ekonomi dersleri veren Nouriel Roubini, "Bitcoin insanlık tarihinin en büyük balonudur ve bu bütün balonların anasıdır" diyerek herkesi şaşırtmayı başardı. Sorunun sadece Bitcoin’in kendisine ait olmadığını da söyleyen Roubini, Bitcoin ile birlikte piyasada 1.300’den fazla altcoin de olduğunu hatırlatarak, diğer coin’lerin birçoğunun Bitcoin’den kötü olduğunu vurguladı.

Blockchain teknolojisinin uzun süredir var olduğunu ve bunun tek uygulamasının kripto paralar olmadığını belirten profesör, yaşananların bir “sahtekarlık” olduğunu da sözlerine ekledi. Hızını alamayan Nouriel Roubini, kripto para madenciliği için harcanan enerjinin çevresel felaketlere sebep olabileceğini vurgulayarak, Bitcoin’in sağlıklı bir yatırım aracı olmadığını kaydetti.

İlk olarak 2008 yılında Satoshi Nakamoto takma isimli biri tarafından yayınlanan makaleyle ortaya çıkan Bitcoin, geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından değer kazanmaya başlamış ve Aralık 2017’de 20.000 dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. Ocak ayı itibarıyla gerileme yaşayan kripto para birimi, son olarak 8000 doların altına düşmüş ve birçok yatırımcısının canını bir hayli sıkmıştı.

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