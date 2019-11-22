Bitcoin Kan Kaybediyor! Son 6 Ayın En Düşük Seviyesinde

Kripto para birimi olan Bitcoin düşmeye devam ediyor. Bitcoin düşmeye başladı. Çin Halk Bankası açıklama yaptı Bitcoin kan kaybetti.

Bitcoin Düşüyor!

Çin Merkez Bankası olarak hizmet veren Çin Halk Banası Şangay merkezi yaptığı açıklamada Bitcoin ve kripto para alım satımına karşı sıkı önlem alınacağını duyurdu. Bunun üzerine Bitcoin %9 düşerek 6 bin 929 dolara gerilemiş oldu.

Yapılan açıklamalarda Bitcoin ve kripto para ihracı yolu ile alım satım ve finansmanın birçok risk içerdiğine işaret edildi. Bitcoin'in bu açıklama sonrası değer kaybetti. Banka, kripto para işlemlerini izleme faaliyetlerini artıracağını duyurdu.

Bitcoin Haziran aylarında 75.000 TL'yi görmüştü. Şu an 1 BTC 40.000 TL'ye tekabül etmekte. Kripto paraların yükselip yükselmeyeceği ne yazık ki bilinmiyor.

Bitcoin Nedir? Bitcoin Neden Çok Popüler

Bitcoin 2009 yılında hayatımıza giren bir kripto para firmasıdır. Bitcoin'in herhangi bir merkez bankası ve resmi kuruluşlar ile ilişiği bulunmamakta. Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimi olan Bitcoin, son dönemde çok popüler olmaya başladı. Bazı bölgelere Bitcoin ATM'leri kuruldu. Mağazalardan ve internet sitelerinden Bitcoin ile alış veriş yapılabiliyor.

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