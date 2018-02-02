Bitcoin Kan Kaybetmeye Devam Ediyor

Dünyanın en popüler kripto para birimi, erimeye devam ediyor. Aralık 2017'den bu yana tam yüzde 60 değer kaybeden Bitcoin, 8 bin dolara kadar düştü.

Geçtiğimiz yıl hemen herkesin radarına girmeyi başaran kripto para birimleri, son bir yılda hiç olmadığı kadar kötü bir dönem geçiriyor. Öyle ki, Coinmarketcap.com'un verilerine göre, son 24 saat içinde kripto para piyasası yüzde 20 oranında değer kaybetti.

Tabii bu değer kaybından en fazla etkilenen kripto para birimi ise Bitcoin oldu. Son dönemde inanılmaz bir değer kaybeden Bitcoin, 2017'nin sonlarına doğru 20 bin dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. Fakat bugün geldiğimiz noktada, Nisan 2013'ten beri en kötü haftalık performansını sergileyen Bitcoin, eski günlerini mumla arıyor.

Son 24 saatte yüzde 10'a yakın değer kaybeden kripto para birimi, sabah saatlerinde 8 bin 155 dolara kadar geriledi. Bitcoin'in bu denli gerilemesinde, ekonomideki balinaların toplu satış yapması elbette önemli bir faktör. Ancak asıl nedenin, son zamanlarda artan spekülatif açıklamaların olduğunu söyleyebiliriz. Hal böyle olunca, endişe duyan insanlar da ellerindeki Bitcoin'leri satıyor ve bu da fiyatın düşmesine neden oluyor.

Tabii, Facebook'un Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar ve ilk para arzları (ICO) ile ilgili tüm reklamları yasakladığını da unutmayalım. Şirket yaptığı açıklamada, kripto para birimlerinin sıklıkla yanıltıcı veya aldatmacalı uygulamalarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle böyle bir karar aldığını belirtmişti.

Uzun bir zaman sonra 10 bin dolar barajının altına düşen Bitcoin, an itibarıyla 8.874,92 dolardan işlem görüyor.