Bitcoin Karşılığında Kestane ve Traktör Satılıyor

Son günlerin en popüler konularından Bitcoin, ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Halihazırda kullandığımız paraların yerine geçme iddiasında olan Bitcoin, kestane satışlarında dahi aranan para birimi olmayı başardı.

Bitcoin, 2008 yılında yaşanan büyük ekonomik kriz sırasında ortaya çıkmıştı. Satoshi Nakamoto imzasını taşıyan dokuz sayfalık PDF dosyasıyla duyurulan para birimi, kullandığı blockchain teknolojisiyle yeni bir çığır açmış ve günümüzün en çok konuşulan yeniliklerinden bir tanesi olmuştu. 2008 yılını izleyen süreçte, önce madencilikle kendi ağını kuran ve Google’ın sahip olduğu işlem gücünü dahi geride bırakan Bitcoin, günümüzde 18 bin dolar sınırına dayanmıştı.

Yakın zaman önce 10 bin sonra da 15 bin dolar barajını geçmeyi başaran dijital para birimi, büyük kitlelerin ilgisini de çekmişti. Bunun en güzel örneğiyse kimi satış sitelerinde Bitcoin ile satılmaya çalışılan alışılmadık ürünler oldu. Bazı satıcılar motosiklet, traktör ya da villa gibi çok farklı alanlarda yaptıkları satışları, Bitcoin ile kabul edebileceklerini söylemeye başladılar.

Bu satışlar arasında en ilginçleriyle şüphesiz kestane oldu. Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar Köyü’nde yaşayan bir satıcı, kilosunu 20 liradan sattığı kestanelerin Bitcoin ile satın alınabileceğini yazdı. Keza Aksaray’da traktörünü 1 BTC karşılığında satmaya çalışandan, motosikletini Bitcoin ile takas etmek isteyene kadar çok ilginç bir yelpaze satış sitelerinde kendine yer bulmaya başladı. İşte o ilanlardan bazıları: