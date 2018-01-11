Bitcoin Konferansı Biletleri Bitcoin Olarak Ödemeyi İptal Etti

18 - 19 Aralık tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami kentinde düzenlenmesi planlanan Kuzey Amerika Bitcoin Konferansı, ödeme sayfasında yaptığı değişiklikle birlikte, “kesintiler ve hantallık” sebebiyle Bitcoin ile bilet alma işleminin iptal edildiğini duyurdu.

Ancak Bitcoin dünyasında görebileceğiniz bu ironiyle birlikte geleceğin para birimi olarak gösterilen Bitcoin, Bitcoin Konferansında dahi kesintiler ve yavaşlığı sebebiyle kullanımdan kaldırıldı. Aslında kaldırma sebebinin oldukça mantıklı olduğu söylenebilir. Madenciliğin zorlaşmasıyla birlikte her geçen gün Bitcoin aktarımından istenen kesintilerin artması, halihazırda Bitcoin’in en büyük problemlerinden bir tanesi olarak gösterilirken, bloklarda yaşanan yoğunlukla birlikte para aktarımlarda hantallık yaşandığı da bir gerçek.

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin gönderimlerindeki kesintiler 55 dolar seviyelerine çıkarken, ocak ayı itibarıyla 30 dolar seviyelerinde seyrettiği biliniyordu. İşlemlerin yavaşlamasıyla birlikte Microsoft gibi büyük şirketler, ardı ardına Bitcoin ile ödemeleri iptal ettiklerini açıklamaya da başlamışlardı. Fakat Bitcoin ile ödemenin direkt olarak Bitcoin konferansı tarafından iptal edilmesi, internet aleminin ana gündem maddelerinden biri olmaya yetti.

Tüm bunlarla birlikte Bitcoin’in sanal para birimi olma iddiasının artık eskilerde kaldığını da söylemek gerek. İlk çıktığı günlerde kullandığımız paraların yerine geçeceği söylenen Bitcoin, daha iyi çözümlerin çıkması ve kendi içindeki problemlerin çözülememesi sebebiyle stok para olarak görülmeye başlanmıştı. Yaşanan konferans bileti olayı da bunun en iyi göstergelerinden bir tanesi olmaya yetti.