Bitcoin Madenciliği Eskisinden Daha Zor: İşler Çok Değişti!

Bundan kısa bir süre önce oldukça popüler hale gelen Bitcoin madenciliği, büyük dikkat çekiyordu. Birçok kişinin başarılı ya da başarısız bazı denemelerde bulunduğu bu iş, son dönemlerde zorluk derecesini artırdı. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Madenciliğin tahmin edilenden daha fazla dalgalanması sonrası, zorluk derecesi de aynı oranda artış gösterdi. Hatta eskiye göre rekor kırıldığı bile söylenebilir. Kripto para devi ağının işlem gücünün ölçüm birimi olan 'hash rate' yaklaşık olarak %3,6 artış gösterdi. Böylece tarihi bir rekora imza atılmış oldu.

Bitcoin madenciliği fiyatlarda değişim yaratacak

Nairametrics'te bulunan habere göre Bitcoin madenciliği zorluğu, eski ile kıyaslandığında bir miktar daha fazla. Küçük bir not düşelim buraya. Bitcoin madenciliği zorluğu olarak ifade edilen bu ölçüt, Bitcoin üretmenin ve piyasaya sunmanın ne kadar zor olduğunu göstermeye yarıyor. Kısacası bu alandaki en önemli ölçüt.

Karmaşık matematik problemlerini çözme ve oldukça ağır hesaplama gücü sayesinde ölçüt net sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Kripto para devi madencileri, yaptıkları işe karşılık hesap defterine katkılarından dolayı Bitcoin ile ödül alıyorlar ve böylece kendilerini finanse edebiliyorlar.

12 bin dolar psikolojik bariyerini henüz tam olarak aşamayan Bitcoin, bu durumdan da etkilenebilir. Madencilerin yaptıkları üretim aynı zamanda fiyatlarda da değişikliğe neden oluyor. Sizce Bitcoin ile ilgili ortaya çıkacak değişim hangi yönde olacak? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.