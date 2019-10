Bitcoin Madenciliği Yapılan Dev Çiftlik Yandı! İşte O Anlar

Çin'de çok büyük bir olay yaşandı. Bitcoin madenciliği yapılan mega çiftlikte henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın Innosilicon isimli dev çiftlikte gerçekleşti. Bitcoin çiftliğinde yaklaşık 10 milyon dolar hasarın olduğu söyleniyor. Yaşanan yangının ardından Bitcoin yükselmeye başladı.

Kullanıcılar Twitter hesapları üzerinden Bitcoin'in yükseldiğini gösteren grafikler paylaşmaya devam ediyor. Yanan çiftlikte çok fazla ekipmanın zarar gördüğü konuşuluyor. Innosilicon çıkan yangın hakkında resmi bir açıklama yapmadı ve yangının tesislerden birinde olduğunu reddetti.

Geçtiğimiz aylarda rekor üstüne rekor kıran Bitcoin şu anda 47.000 civarlarında seyir etmekte. Hemen aşağıda bulunan videodan dev çiftlikte gerçekleşen yangın anlarını izleyebilirsiniz. Yangının görüntüleri Marshall Long ve Dovey Wan tarafından paylaşıldı.

As @OGBTC already broke it, here is the real footage of a local mega farm caught on fire...



Which claimed a lost of $10M worth of mining machines pic.twitter.com/bMihmIwTNO