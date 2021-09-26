Bitcoin Madencilik Şirketi Elektrik Santrali Satın Aldı

Bitcoin madencilik şirketi elektrik santrali satın almasıyla çevreci grupların ilgisini çekmiş durumda. Çevresel açıdan faydalı Bitcoin ürettiğini söyleyen firma, araziyi Pennsylvania Çevre Koruma Departmanı'na geri vereceğini iddia ediyor.

Bitcoin veya Ethereum gibi en iyi kripto para birimlerinin madenciliği büyük miktarda güç gerektirir. Madeni parayı çıkarmak ve işlemi doğrulamak için gereken kaynaklar da dahil olmak üzere tek bir Bitcoin işlemi, toplam 1700 kWh kadar çıkabilir. Bazı durumlarda bu, madencilik operasyonlarının "enerji üretimini kendi ellerine" almasına yol açar.

Pensilvanya'da bulunan Stronghold Digital Mining isimli şirket, güç sağlama zorluklarını kendi başına çözmeye çalışan madencilik operasyonlarının arasına katıldı. Bölgesel hidroelektrik enerjisinden yararlanan veya kendi eyaletlerinden enerji kredileri ve ödemelerinden yararlanan diğer şirketlerden farklı olarak Stronghold, Scrubgrass enerji santralini satın aldı.

Bitcoin madencilik şirketinden elektrik santrali adımı

Şirketini "çevresel açıdan faydalı ve dikey olarak entegre bir Bitcoin madencisi" olarak tanıtan Stronghold'a göre bu tesis, tesisin yanındaki nakliye konteynırlarında bulunan Pennsylvania'nın atık kömürünü yakacak. (Atık kömür, kömür madenciliği operasyonlarından sonra kalan artık malzemedir; alüminyum, demir ve manganez gibi metalleri toprağa ve çevredeki su kaynaklarına sızdırarak çevreye zarar verebilir.)

Stronghold, atık kömürü yakmayı ve ardından araziyi Pennsylvania Çevre Koruma Departmanı (DEP) aracılığıyla eyalete geri teslim etmeyi planlıyor. Mevcut DEP istatistikleri, Stronghold'un şimdiye kadar 1000 dönümlük Pennsylvania arazisinin geri alınmasına yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Atıkları yakma ve kontaminasyon tehdidini en aza indirme yeteneğine rağmen, atık kömür hala önemli miktarda karbondioksit üretir. Bu tür emisyonlar ise Bitcoin'in enerji ve kirlilik ayak izini takip eden çevreci grupları için süregelen bir endişe kaynağıdır.

Grafik işleme birimlerini (GPU) kullanan Ethereum madenciliğinin aksine Bitcoin madenciliği, uygulamaya özel entegre devreler (ASIC) olarak bilinen özel donanımlara dayanır. Bitcoin ASIC'leri, yalnızca Bitcoin'in SHA-256 algoritmasına karşı madencilik yapmak ve gereken hash gücünü sağlamak için tasarlanmış cihazlardır.

Bu tesis, Bitcoin için kullanılak ilk bölge değil. Daha önce de ABD'deki bir hidroelektrik santralinn Bitcoin madenciliğine güç verdiğini görmüştük. ABD'nin New York bölgesinde yer alan Mechanicville Hidroelektrik Santrali şebekeye elektrik üretmek yerine Bitcoin'e çalışmaya başladı. Yerel kaynaklar, madenciliğin daha karlı olduğunu belirtiyor.