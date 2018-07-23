Bitcoin Ölü Toprağını Atıyor! Kripto Paralarda Önemli Yükseliş

Bitcoin’in başını çektiğini kripto para piyasası yavaş yavaş toparlanmaya başladı. 1,656 sanal para biriminden oluşan bu dev pazar, yaşanan artışla birlikte 290 milyar dolarlık piyasa hacmine ulaştı.

Son dönemde düşüş trendinde olan kripto paralar, yeniden yükselişe geçti. Dünyanın en büyük sanal birimi olan Bitcoin, son 24 saatte 3,39 oranındaki artışla 7,452 dolara yükseldi. 2017’nin sonunda 20 bin dolar barajını zorlayan Bitcoin, bu yıl 6 bin dolar seviyelerine kadar düşmüştü.

Yükselişe geçen tek kripto para birimi Bitcoin değil. Sektörün en yüksek işlem hacmine sahip ilk 10 sanal para biriminden 9’unda artış yaşandı. Son 24 saatte yüzde 0.25 ile sadece Tether düşerken, en yüksek artış 6.35 ile Cardona’da yaşandı.

Kripto para birimlerindeki yükseliş ile birlikte sektör hacminde de yüzde 2.4’lük bir artış yaşandı. Son 24 saatte 7 milyar dolar değerlenen bu dev pasta, toplamda 288 milyar 694 milyar dolarlık piyasa hacmine ulaştı.

Bitcoin, 131 milyar 915 milyon dolarlık piyasa hacmiyle pastanın yüzde 45.5’ini oluşturuyor. Dünyanın en değerli sanal parası, son 24 saatte tam 12 milyar 507 milyon dolar değer kazandı.

Bitcoin’deki bu artış, sürekli düşüş hali içerisindeki olan kripto para biriminin 10 bin dolar seviyelerini test edip edemeyeceği açısından da büyük önem taşıyor. Zira birçok analist, Bitcoin fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini ön görüyor. Bitcoin’deki bu yükselişin ne kadar ciddi ve kalıcı olduğunu zamanla göreceğiz.