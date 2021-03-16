Bitcoin Pizzaları Değeri 613 Milyon Dolar Oldu

Bitcoin pizzaları değeri yükseldi. Bitcoin pizzaları ne demek? Bitcoin ile ilk kez yapılan alışverişte bir vatandaş pizza almıştı ve 2 pizzaya 10 bitcoin ödemişti. O günden bu yana pek çok şey değişti ve Bitcoin pizzaların değeri de yükseldi.

Bitcoin Pizzaları Değer Arttı: Bitcoin Pizzaları Nedir?

Bitcoin pizzalarının tarihe nasıl geçtiğinden kısaca bahsedelim. 22 Mayıs 2010 yılında bitcoin ile ilk defa alışveriş yapıldı. Yapılan alışverişte Laszlo Hanyecz isimli kişi 2 pizzaya karşılık 10 bitcoin ödedi. O zamanlarda 10 bitcoin 41 dolara tekabül etmekteydi. Zamanla bitcoin yükseldi ve 10 bitcoin karşılığında 2 pizza alan kişi popüler oldu.

22 Mayıs 2010, "Bitcoin Pizza Günü" olarak takvimlerde yer almakta.

10 Bitcoin Karşılığında 2 Pizza Alan Adam: Pişman Değilim

NTV'nin aktardığı habere göre, Laszlo Hanyecz, iki büyük pizzaya 41 dolar ücret öderken bugün ise o iki pizzanın değeri tam 613 milyon dolar. Hanyecz bu durum ile ilgili Bitcoin’deki fiyat artışlarına rağmen pizzaları satın aldığından bu yana geçen yıllarda hiçbir pişmanlığı yaşamadığını açıkladı.

1 Bitcoin Ne Kadar?

16 Mart 2021 itibari ile 1 Bitcoin 421.271,45 TL'ye tekabül ediyor.

Kripto paralara bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz diyebiliriz. Bitcoin başta olmak üzere tüm sanal paralar ile dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir insana bu sanal para birimiyle ödeme yapmak mümkün.

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Bitcoin ve diğer alt coinlere olan ilginin tavan yapması ile birlikte şikayetlerde de artış yaşandı. Ülkemizde kripto para şikayetlerinde yıllık bazda yüzde 8 bin 619’lara varan artış yaşandığı açıklandı. Vatandaşlar en çok borsanın yükseldiği anda sistemin kapanmasından dolayı şikayetçi.

2021’in Şubat ayıyla 2020’nin aynı dönemi karşılaştırıldığında kripto parayla ilgili şikayet artış oranı yüzde 8 bin 619’a yükseldi. Şikayetvar verilerine göre bu yatırım aracına dair geçtiğimiz yıl, haftada ortalama 139 şikayet gelirken, 2021’de haftalık ortalama şikayet sayısı 1056’lara ulaştı.