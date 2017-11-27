Bitcoin Rekorlara Doymuyor!

Dünyanın en popüler kripto para biriminin değeri giderek artıyor. Pazar günü 9,000 doları geçen Bitcoin, şu anda bu yazıyı yazarken 9,309 dolara kadar çıktı. Bitcoin bu yükselişini sürdürürse, yıl sonuna kadar 10,000 dolar barajını aşabilir.

Bitcoin'in, bu ayın başlarında ilk kez 7,000 dolar barajını geçmesi, aslında kıracağı rekorların habercisi olmuştu. Nitekim, dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sach'ın Başkan Yardımcısı Sheba Jafari, Kasım ayının başında yatırımcılara bir mektup göndermiş ve Bitcoin'in 8,000 doları geçebileceğini ifade etmişti.

Dolar karşısındaki değeri her geçen gün artan Bitcoin, Pazar günü tarihi zirvesini gördü ve 9,000 doları geçti. Cuma gününü 8 bin 202 dolardan kapatan Bitcoin'in sadece haftasonundaki değer artışı 1,480 dolar oldu. Öte yandan bu yükselişle birlikte piyasa değerini 160 milyar dolara çıkaran Bitcoin, yatırımcısının yüzünü bir kez daha güldürmeyi başardı.

Uzmanlar, bu baş döndürücü yükselişin devam etmesi halinde, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 10,000 dolar barajını geçebileceğini söylüyor. 2017 yılında kırdığı rekorlarla piyasayı altüst eden Bitcoin, 10,000 doları geçerse, çok önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmış olacak.

Bununla birlikte, piyasadaki ikinci büyük kripto para birimi olan Ethereum da Haziran ayından bu yana ilk kez 400 doları geçti. Yatırımcısının yüzünü güldüren Ethereum, bugün de yüzde 3.35 yükseliş ile 486 dolara çıktı. Uzmanlar, bu yükselişin devam edeceğini ve Ethereum'un yıl sonuna kadar 500 doları bulacağını ifade ediyor.