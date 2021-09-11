Bir Ülke Daha Bitcoin'i Resmi Para Birimi Yapmaya Hazır

Panama'da Bitcoin'in resmi para birimi olması için yasa tasarı hazırlandı. Tasarı, El Salvador'un kripto para birimini resmi olarak kabul etmesinden bir gün sonra geldi.

Panama, El Salvador'un Bitcoin'i benimsemesinin hızlı bir şekilde takip edilmesini araştırıyor. El Salvador'un Bitcoin'i yasal ihale olarak kabul etmesinin ertesi günü, Panamalı Kongre Üyesi Gabriel Silva, "Panama Cumhuriyeti'nde dijital değer ve kripto varlıklarının kullanımı, tutulması ve ihracına ilişkin yasal, düzenleyici ve mali kesinlik" sağlamak için tasarlanmış bir yasa tasarısı sundu.

"Kripto Yasası: Panama'yı Dijital Ekonomi, Blok Zinciri, Kripto Varlıklar ve İnternet ile Uyumlu Hale Getirmek" başlıklı tasarı, Çarşamba günü Silva tarafından Twitter'da duyuruldu. Silva, tweetinde tasarının istihdam yaratma, yatırım çekme ve daha fazla hükümet şeffaflığını teşvik etme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Silva gibi kripto para savunucuları Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'i dünya için paranın geleceği olarak görüyor. Çünkü blok zinciri teknolojisi, para birimlerinin değerini garanti altına almak için merkez bankasına güvenmek yerine, işlemleri kaydeden dijital defter oluşturarak çalışmasına izin veriyor.

Panama'da Bitcoin resmi para birimi olacak mı?

Yeni Panama tasarısı, Orta Amerika ülkesi El Salvador'daki mevzuata benzer şekilde kripto para birimi ve diğer dijital varlıkların kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Ancak aynı zamanda kimlik ve şeffaflık amacıyla hükümetin blok zinciri teknolojisi kullanımının genişlemesini de özetliyor.

Dünya Ekonomik Forumu (ve benzeri diğer kurumlar), blok zinciri teknolojisinin yolsuzluğu azaltma potansiyelini araştırdı. Ancak Dünya Ekonomik Forumu'na göre teknolojiyi bu şekilde kullanmak, baş döndürücü sonuçlar doğuran benzeri görülmemiş bir hareket olacak.

El Salvador halkının yüzde 70'inin banka hesabı ya da kredi kartı bulunmuyor. Ülkenin büyük bir kısmı alışverişlerde nakit para kullanıyor. Havaleler ve göçmenler tarafından gönderilen para, El Salvador'un gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor. Bazen ulaşması günler sürebilen ve bazen fiziksel bir karşılama gerektiren uluslararası transferler için %10 veya daha fazla ücret alınabiliyor.

Bundan dolayı da El Salvador'un ulusal Bitcoin sunumu inişli çıkışlı oldu. Panama, Kripto Yasasını onaylarsa, ulusal düzeyde kripto para biriminin benimsenmesi için başka bir büyüleyici test vakası haline gelebilir. Kriptoyu benimsemeye çalışan iki ülke mutlaka trend oluşturmaz, ancak dünya için paranın geleceği başlangıcını tetikleyebilir.