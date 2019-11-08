Bitcoin Safiye'nin Macerası Sona Erdi!

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde Bitcoin Safiye olarak da bilinen Safiye Gökçen Y. isimli vatandaşın toplam 375 milyon TL değerinde vurgun yaptığını sizlere aktarmıştık. Bitcoin Safiye için yolun sonu gözüktü.

Bitcoin Safiye Tutuklandı!

Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından büyük titizlik ile aranan Safiye Gökçe Y., Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Bitcon Safiye'nin yalnızca Aydın sınırları içerisinde 40 kişiyi, yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirtilmişti.

Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumları'nın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan yargılanacak olan Safiye Gökçen'in, ne kadar ceza alacağı merak edilen konulardan bir tanesi.

Neler Yaşanmıştı?

Bitcoin Safiye olarak da bilinen Safiye Gökçen Y. isimli vatandaş, kendisini ekonomist ve broker olarak tanıtarak özellikle kamu çalışanlarını hedefleyen bir dolandırıcılığa imza attı. Son bilgilere göre yüz kişiyi tuzağa çeken dolandırıcı, 375 milyon TL civarında vurgun yaparak ortadan kaybolmuştu.

İlk zamanlarda Aydın üzerinde faaliyet gösteren Bitcoin Safiye, daha sonrasında sekiz farklı şehirden yüz kişiyi hedef aldı. Bu tuzağa düşen mağdurlardan M.S. isimli kişi, yaptığı açıklamada iki ay boyunca ikna edilmeye çalışıldığını, kamu çalışanlarının kandırıldığını ve ara ara kar payı ödenerek tuzağa çekildiğini belirtti.