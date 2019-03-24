Bitcoin, Siber Dolandırıcılara Kolaylık Sağlıyor

Son zamanların 'akıllı para birimleri' olan dijital paralar hiç şüphesiz dünyada önemli bir yere sahip. Fakat büyük paraların döndüğü bu piyasada siber korsanlara karşı nasıl tedbir alınabilir, Bitcoin ticaretine ortak olurken nelere dikkat edilmelidir?

Başta Bitcoin olmak üzere çeşitli dijital para birimlerinin siber korsanlar için kolaylık oluşturduğunu ifade eden Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Murat Dağıtmaç, siber korsanların transferleri Bitcoin yardımıyla yaptığını ve bundan dolayı internette sanal paranın takip edilemediğini dile getirdi.

Siber korsanların artık bir tık uzağımızda olduğunu hatırlatan Dağıtmaç, "Sosyal medya üzerinden, banka adına açılmış sahte hesapların üzerinden reklam verilerek, mobil bankacılık kullananların şifrelerini ele geçiriyorlar ve daha sonra mobil şubenizdeki tüm parayı başka bir yere aktarıyorlar" örneğini verdi. Aynı zamanda sosyal medyada sürekli aktif olmanın bazı olumsuz bedellerinin olduğunu da hatırlattı.

"Türk Vatandaşlar Kişisel Veri Kanunu Bilmelidir"

Bilişim Grubu Başkanı Şenol Vatansever ise kişisel verilerin korunmasıyla ilgili çeşitli uyarılarda bulundu. Pek çok siber grubun internette dolaştığını ve kolaylıkla kullanıcıya erişebildiğini belirten Vatansever şu şekilde konuştu: "Vatandaşlar, kişisel verileri konusunda sahip olduğu hakların farkında olmalı ve harekete geçerek şirketlerin ya da kurumların verileri rızaları olmadan saklamalarına ya da kullanmalarına izin vermemelidir"