Bitcoin Şirketinin CEO'su Ukrayna'da Kaçırıldı

Birleşik Krallık merkezli Bitcoin borsası EXMO'nun baş yöneticisi Pavel Lerner, Ukrayna'da sayısı bilinmeyen maskeli kişiler tarafından kaçırıldı. Kar maskeli saldırganlar tarafından siyah bir Mercedes'e bindirilerek kaçırılan Lerner'in akıbetine dair henüz haber alınamadığı da söylenenler arasında kendisine yer buldu.

26 Aralık tarihinde gerçekleşen olayda, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ofisine giden Pavel Lerner, ofise girmesinden kısa süre sonra bir grubun saldırısına uğradı. Görgü tanıklarına göre kar meskesi takmış kişilerce zorla siyah bir Mercedes'e bindirilen yönetici, bilinmeyen bir noktaya götürüldü. Olayın ardından Ukrayna polisi konu hakkında soruşturma başlattığını açıklarken, EXMO'nun diğer yöneticileri para alışverişinin aksamadan devam ettiğini ve konu hakkında polisin yapacağı açıklamayı beklediklerini söylediler.

EXMO, bugün sabah saatlerinde Distributed Denial of Server (DDOS) saldırısına maruz kaldığını ve işlemlerin bu sebeple aksadığına dair başka bir açıklama daha yapmıştı. DDoS saldırısının yaşandığı aynı günde sitenin yöneticisinin kar maskeli kişiler tarafından kaçırılması şüpheleri biraz daha artırırken, 94 bin 955 aktif kullanıcı sayısıyla Birleşik Krallık'ın en çok kullanılan kripto para merkezlerinden bir tanesi olan EXMO'daki ticaretin hızla sürdüğü de açıklandı. Ukrayna polisi tarafından yapılan araştırmanın hızlanması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyleyen EXMO, yaşanan vahim olayın kısa sürede çözülmesini umduklarının da altını çizdi.