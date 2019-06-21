Bitcoin Son 10 Günde Yatırımcısına Büyük Paralar Kazandırdı

Dünyanın en büyük Kripto para birimi olarak bilinen Bitcoin 2019 yılının en iyi dönemini yaşıyor. Bitcoin yatırımcısı Tyler Winklevoss tarafından yapılan açıklamaya göre, Bitcoin’deki artışın devam etmesi 10 bin dolar seviyelerine kadar ulaşabileceği anlamına geliyor. Eğer 10 bin dolar seviyesi aşılırsa, hızlı bir şekilde 15 bin dolar düzeyine doğru gideceği ifade ediliyor.

Winklevoss tarafından yapılan bu açıklamanın hemen ardından Bitcoin son 24 saatte %5 artışla 9744 dolar seviyesine ulaştı. Böylece 2019 yılının zirve noktası görülmüş oldu. Bitcoin dolar karşısında 2019 yılı için %160 seviyelerine kadar çıktı. Ayrıca bir diğer açıdan bakarsak son 10 günde dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin %27 artış göstermiş oldu.

Bitcoin son 10 günde rekor üstüne rekor kırıyor

Bitcoin’in son 10 gün içerisinde %27 artış göstermesi birçok nedene bağlanabilir. Öncelikli olarak Facebook şirketinin kripto para birimi üreteceğini söylemesi diğer bütün kripto paralara olan güveni büyük ölçüde artırdı. Uluslararası yatırımcıların katılımıyla devasa bir değere doğru hızla koşan Bitcoin, muhtemelen bir süre daha yatırımcısını memnun edecek.

Piyasa değeri en yüksek olan ikinci kripto para birimi Ethereum ise son 24 saatte %5.5 değer kazandı. 284 dolar gibi bir miktara ulaşan Ethereum, 2019 yılı genelinde düşünülürse yatırımcısına %112 kazandırmış oldu.

Peki sizce de Bitcoin gibi kripto para birimlerinin 2019 yılındaki yükselişi devam edecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.