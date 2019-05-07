Bitcoin Son Yükselişle Rekor Üstüne Rekor Kırıyor!

Küresel gelişmelerin etkisiyle Bitcoin bugüne kadarki en hızlı yükselişini gerçekleştirdi ve adeta rekor kırdı. Özellikle de küresel ticaret savaşları nedeniyle ortaya çıkan belirsiz tablo, Bitcoin ile ilgili dalgalanmalara yol açtı.

Bitcoin yılın rekor düzeyi olan 5,963 doları gördükten sonra son 24 saatte %3.85 artışla 5,928 dolar seviyelerine indi. Bu kripto para birimi, 104 milyar 862 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın %55.7'sini oluşturuyor.

Bitcoin yükselişe doymuyor

Son 3 yıl içerisinde kriz denilebilecek seviyelere kadar düşen Bitcoin, müthiş bir toparlanma yakaladı. Özellikle de bazı kurumsal platformların Bitcoin alış ve satış işlemlerini yapması, yükselişteki önemli nedenler arasında yer alıyor.

Yükseliş kaydedilen tek kripto para birimi Bitcoin olmadı. Aynı zamanda Ethereum kripto para birimi de yükselenler arasında yerini aldı. İşte Kripto para birimlerinin güncel durumları:

Yükselenler

Bitcoin %3.85

Ethereum %10.40

Ripple %1.81

Bitcoin Cash %3.22

Litecoin %4.86

EOS %4.53

Stellar %0.88

Cardano %4.27

Düşenler