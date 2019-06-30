Bitcoin Tekrar Düşüşe Geçti: 10 Bin Doların Altına İnebilir

Tüm para birimleri değerlendirildiğinde Bitcoin için en fazla oynaklığa sahip kur diyebiliriz. 2017 yılının Kasım ayında 20 bin dolar seviyelerine kadar çıkan ve daha sonradan hızlı bir düşüşle 3 bin dolar seviyelerine kadar inen Bitcoin, şaşırtmaya devam ediyor. İşte haberimizin detayları.

Henüz kim tarafından icat edildiği bile bilinmeyen Bitcoin, 2019 yılı boyunca sert bir şekilde büyüme eğrisi çizdi. Facebook şirketinin kendi kripto parasını üreteceğini söylemesinden sonra Bitcoin 13 bin doların da üzerine çıktı. Ancak bu yükseliş uzun sürmedi.

Bitcoin 10 bin dolar altına inebiliro

Bazı Bitcoin yatırımcıları, çok uzun bir süre beklerler ve bu bekleyiş sonunda eğer Bitcoin tepe noktasına ulaşırsa bunu başka emtialara çevirebilirler. Ancak şimdiki yatırımcılar, daha çok Bitcoin’in yükselmesini bekliyor. Bu durum kripto para piyasasına en çok etki eden konulardan bir tanesi.

Bitcoin 10 bin doların da altına inmesine neden olabilecek ikinci en büyük neden ise, dolarla ilgili hareketlenmeler. Kripto para piyasasına her ne kadar güven artsa bile, yine de bazı yatırımcılar dolar türevlerini daha kullanışlı bulabiliyor.

Olası bir 10 bin doların altına inme durumunda, Bitcoin kullanıcıları muhtemelen büyük bir panik yaşayacaktır. Bitcoin şu ana kadar en büyük piyasa geçerliliklerinden bir tanesin yaşıyor. piyasa hacmini 2019 yılında %24 oranında büyüten Bitcoin, muhtemelen kısa bir düşüş yaşayacaktır. Ancak bu düşüşün kripto para biriminin popüler olması nedeniyle geçici olacağını söyleyebiliriz.