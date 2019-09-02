Bitcoin Tekrar Yükselişe Geçti

Son zamanlarda değeri hızlı bir şekilde yükselip düşen Bitcoin, geçtiğimiz günlerde yaşanan dalgalanma sonucu 9,500 doların altına kadar gerilemişti. Yaşanan bazı gelişmelerin ardından Bitcoin tekrardan yükselişe geçti.

Ödeme yöntemi ve yatırım aracı gibi pek çok işleve sahip olan Bitcoin, ülkemiz de dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Dünya genelinde yaşanan bazı gelişmelerin ardından diğer kripto para birimleri ile birlikte değer kaybeden Bitcoin'in değeri 9,500 doların altına kadar gerilemişti. Bununla birlikte kripto para biriminin hacmi de 250 milyar doların altını görmüştü.

Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar, yasal para birimlerinde yaşanan çöküşün ve yaşanan ticaret savaşlarının çözümünün Bitcoin olduğunu ve söz konusu kripto para biriminin ilerleyen dönemlerde hızla değer kazanacağını belirtti. Bitcoin döneminin başladığını savunan finans programı sunucusu Max Keiser, kripto para biriminin değerinin 100 bin doların üstünü göreceğini söyledi.

Bu gelişmelerin ardından değer kazanmaya başlayan Bitcoin, yüzde 1,32 değer artışı ile birlikte 9,766 dolar seviyesine yükseldi. Söz konusu gelişmelerle birlikte piyasa hacmi tekrardan 250 milyar doların üstüne çıkan kripto para birimi, 251 milyar 836 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaştı.