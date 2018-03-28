Bitcoin Ticareti Yapan İmamlar Görevlerinden Alındı

Bitcoin, son yıllarda oldukça değer kazandı ve gittikçe daha da popüler bir sanal para birimi haline geldi. Özellikle de zenginlik hayali kuran insanlar, Bitcoin ticareti gibi Bitcoin ile ilgili işler yapmaya çalışıyorlar. Bunun en son örneği ülkemizde Zonguldak’tan geldi. Üstelik bu örnek, bu tür işlerle uğraşmasını hiç de beklemeyeceğimiz insanlardan gelerek hepimizi şaşırttı. Zonguldakta iki imam, Bitcoin ticareti yaptıkları iddiasıyla görevlerinden alındı.

Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Aziziye Cami’sinin imamı Mecit K. ve Dereköy Cami’sinin imamı Satılmış B. hakkında il müftülüğüne şikayette bulunuldu. Şikayette, bahsi geçen imamların internet üzerinden Bitcoin ticareti yaptıkları ifade edildi. Yapılan şikayet üzerine hemen harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili imamlar hakkında soruşturma başlattı ve imamların ifadeleri alındı. Soruşturma sonucunda, imamlar Mecit K. ve Satılmış B.’nin görevlerinden alınmasına karar verildi.

Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can, iki imamın görevden alındığını doğrulayarak, "3-4 ay önce bir soruşturma oldu. O zaman alındılar. Doğrudur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, geçen ocak ayında yaptığı bir açıklamada, Bitcoin ve benzeri uygulamaların caiz olmadığını belirtmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı, kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen, herhangi bir güvencesi bulunmayan uygulamaların ve belirli kesimlerin sebepsiz, haksız zenginleşmesine yol açan dijital sanal paraların kullanımının caiz olmadığını açıklamıştı.