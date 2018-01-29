Bitcoin, Trump'tan Daha Fazla Aranıyor

Son zamanların en popüler konularından olan Bitcoin ve kripto para borsası, Google üzerinde aramalarda Donald Trump'u geçmeyi başarmış durumda. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Dekan olarak görev alan Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, "Google'da, Bitcoin'in aranması Trump'ın aranmasından çok daha fazla." açıklamasını yaptı.

Bitcoin Yeni Para mı? başlıklı panelde konuşan Dekan Faruk Aysan, Bitcoin hakkında açıklamalarda bulundu ve konu hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Ayrıca konuşmasında çarpıcı bir istatistiği dile getiren Aysan, ABD Başkanı Trump'ın, Bitcoin'in gölgesinde kaldığını vurguladı. Konuşmasında "Trump, şok edici açıklamalar yapmasına rağmen Bitcoin'in aranması daha fazla. Bitcoin araması, 2017 yılında Google'da 17 kat kadar arttı." sözlerini dile getiren Dekan Aysan, Başkan olduğu günden bu yana sosyal medyada ve internette çok konuşulan Trump'ın tüm dünyada Bitcoin kadar ses getiremediğini ifade etti.

Ayrıca Bitcoin'in tarihi hakkında alıntılar yaparak konuşan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Rahman Başaran, Bitcoin'in son birkaç yıldır gündemde olduğunu ve daha öncesinde akademik dergilerde ciddi bir makale çıkmadığını söyledi. Halil Rahman Başaran, Bitcoin'in diğer uluslardaki önemini ise şu şekilde belirtti:

"Çin, Bitcoin ile ilgili finansal kurumlarına ve bankalarına kesinlikle işlem yapmamaları konusunda direktif veriyor. Japonlar da 'Bitcoin paradır' diyorlar. 'Japon yeni bir para ise Bitcoin de bir paradır.' Kanadalılar 'Bitcoin bir para değildir ama maldır, Bitcoin de altın gibi bir şeydir' diyor. 'Biz buna mal diyeceğiz. Ona göre de vergilendireceğiz' diyorlar. Amerikalılar da 'Bitcoin işi yapılsın. Biz bu işi uzaktan seyredelim. Bu iş ile uğraşacak kurumlara ise lisans verelim' diyorlar. Türkiye ve Hollanda da 'biz Bitcoin'i izleyelim, görelim' diyorlar. Gelişmekte olan ülkelerin alt kategorisindeki ülkeler Bolivya, Ekvador, Ürdün, Fas ve Bangladeş gibi ülkeler de Bitcoin'i tamamen yasaklıyor."

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