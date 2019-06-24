Bitcoin Yatırımcısında Moraller Tavan: 10 Bin Dolar Eşiği Aşıldı

Kripto para borsasının lideri konumunda olan Bitcoin yatırımcısına bu aralar en fazla kazandıranlar arasında. Özellikle de dünya genelinde önemli bir yer edinen dolar ve euro gibi para birimlerine karşı da çok güçlü alternatifler sunuyor. Bitcoin ile ilgili asıl heyecan uyandıran konu, 4000 dolar seviyelerine kadar düştükten sonra tekrardan 10000 dolar seviyesine çıkması oldu. İşte haberimizin detayları.

Hatırlayacağınız üzere Bitcoin bir dönem 20 bin dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. Yatırımcılar o dönem Kripto para biriminin hep bu seviyede kalacağını inanıyordu. Ancak bu para birimine karşı yaşanan güvensizlik önemli bir düşüşe neden oldu. Şu an gelinen noktada ise Bitcoin 10 bin dolar psikolojik eşeğini aştı.

Altcoinler ciddi bir düşüşe geçti

Son 24 saat içerisinde %12 gibi bir artış yakalayan Bitcoin yatırımcısına 2019 yılı boyunca hep kazandırdı. Bunda Facebook gibi şirketlerin kripto para birimi üretmek istemesi büyük bir paya sahip.

Piyasa değeri olarak 10.950 dolar seviyesine ulaşan bu kripto para birimi aynı zamanda kripto para borsasının da büyümesini sağladı. Kripto para piyasası şu anda 326 milyar dolar gibi ciddi bir değere sahip. Bu değerin %59.4 gibi bir bölümü ise Bitcoine ait.

Kripto paralar ile ilgili ilginç olan detay ise altcoinler hakkında. Bitcoin değeri arttıkça altcoinler çok daha ciddi düşüşler yaşıyor. Bu nedenle Bitcoin ve altcoin arasında ters bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Kripto para uzmanları bitcoinin bir süre daha yükselişe devam edeceğini söylüyor. Ancak yine de piyasa koşullarının belirsizliğini de hesaba katmak gerekiyor. Bitcoinin yükselişi ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.