Bitcoin Yatırımcısından İlginç Lamborghini Kazası

Bitcoin alım satım platformu Bitstocks'un kurucusu ve aynı zamanda tanınan bir Bitcoin yatırımcısı olan Michael Hudson, ilginç bir kaza haberiyle gündeme geldi. Hudson, Londra’da Lamborghini'siyle birlikte bir çukura düştü. Aracı çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan Hudson, aşırı sakin tavırlarıyla bu olayı hiç de umursamıyor gibi görünüyordu.

Londra’da yaşanan bu ilginç kaza olayı, Andrew Laurence isimli bir kameraman tarafından tesadüfen fark edildi. Cuma sabahı erken saatlerde işine gitmek için yola çıkan Laurence, bir yol kenarında çukura düşmüş vaziyetteki 500,000 Dolar’lık Lamborghini Huracan Performante’yi gördü.

SWNS’ye konuşan Laurence, aracın yolun ters tarafında olduğunu ve aracın sürücü tarafının alt kısımda kalarak zemine sıkıştığını söyledi. Polis ekipleri ise, aracın içinde kimsenin olmadığını ve araç sahibini bulmaya çalıştıklarını bildirdi.

Aracın, Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur’un antrenman alanına yakın olması nedeniyle, sahibinin Tottenham’lı bir futbolcu olabileceği iddia edildi. Ancak bir süre sonra Bitstocks’un kurucusu Michael Hudson’ın olay yerine gelmesiyle kafalardaki soru işaretleri de giderilmiş oldu. Aracın kendisine ait olduğunu belirten Hudson, tek şeritli yoldaki ıslak zeminde kayarak aracının kontrolünü kaybettiğini ve çukura yuvarlandığını söyledi.

Ünlülerin arabalarını tasarlayan ve Hudson’un arabasının çukurdan çıkarılmasına yardımcı olan Yianni Charalambous, olayla ilgili olarak Youtube’da bir video paylaştı. Hudson’un arabayı kullanırken alkollü olmadığını belirten Charalambous, aracın çok değerli olmasına rağmen Hudson’ın son derece sakin tavırlar sergilediğine dikkat çekti. Hatta Charalambous, Hudson’ı dünyanın en sakin adamı olarak nitelendirdi.

Ünlü Bitcoin yatırımcısı Hudson da bu olay hakkında Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Kötü bir gün geçirdiğini ve aracında küçük bir hasar olduğunu belirten Hudson, paylaşımında, "Çok yakında yeniden yola çıkacağına eminim." ifadelerine yer verdi.