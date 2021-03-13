Bitcoin Yeni Rekor Kırdı: Bitcoin Kaç Dolar Oldu?

2021 yılının başından bu yana pek çok yeni rekora imza atan Bitcoin, 58.000 dolar seviyesinden sonra ani bir düşüş yaşayıp 40.000 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Birkaç gündür sürekli yükseliş ivmesi kazanan Bitcoin yeni bir rekora imza atmayı başardı.

Bitcoin Kaç TL / Dolar Oldu?

Geçtiğimiz dakikalarda ani bir yükseliş ivmesi yakalayan Bitcoin, on dakika gibi kısa bir süre içerisinde 57.300 dolar seviyesinde 59.750 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş, geçtiğimiz haftalardaki yükselişi gerisinde bıraktı ve dolayısı ile yeni bir rekor olarak karşımıza çıktı. Bu da bir adet Bitcoin'in 450.000 TL olduğu anlamına geliyor.

Elon Musk Milyarlarca Dolar Kaybetmişti

Tesla hisseleri 1 Mart'tan itibaren yüzde 16'dan fazla değer kaybedince en büyük hissedar konumunda olan Musk'ın servetinde de düşüş yaşattı. Geçtiğimiz yılın başından bu yana yüzde 743'ten fazla değer kazanan hisseler, Musk'ın servetine servet kattı ve onu dünyanın en zenginleri sıralamasında ikinci sıraya çıkarttı.

Musk'ın serveti, yalnızca teknoloji endüstrisine dayanmıyor. Girişimcinin net değeri son zamanlarda Bitcoin fiyatına paralel olarak yükseldi ve düştü. Tesla, geçen ay 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuştu. Bu açıklamadan iki hafta sonra Musk'ın serveti 15 milyar dolarlık bir darbe aldı.

Netflix Bitcoin Alabilir

Ünlü yatırımcı ve risk sermayedarı milyarder Tim Draper'a göre Netflix, muhtemelen Bitcoin pastasından yararlanacak bir sonraki Fortune 100 şirketi olacak. Yatırımcının iddiasına göre "Netflix and chill" yerine çok yakında "Bitcoin and Chill" ifadesini kullanmak mümkün.

YouTube'daki bir podcast'te açıklamalarda bulunan Tim Draper, Netflix'in Bitcoin'in cazibesine yenik düşen bir sonraki büyük işletme olabileceğini tahmin etti. Ancak Draper, Bitcoin için gelecekteki yatırımcının sahip olması gereken temel özelliklerine de değindi. Şirketin tepesindeki yenilikçi bir CEO, Bitcoin'e yatırım yapmak için çok önemli olabilir.

Draper önce Facebook'tan Mark Zuckerberg'in Bitcoin alacağını iddia etse de daha sonra kararını değiştirdi ve Netflix'in kurucusu ve CEO'su Reed Hastings'e yöneldi: "Reed Hastings'in çok yaratıcı düşünceye sahip, çok yenilikçi bir adam olduğunu düşünüyorum. Bence Bitcoin Netflix'in kontrolünde olacak."

Draper büyük bir yatırımcı olmak yerine şirket yöneticisi olma düşüncesine de değindi. Ünlü yatırımcı, "Büyük organizasyonlardan birinin CFO'su olsaydım, 'Bitcoin'de yüzde X'e sahip olmamız gerekir' derdim çünkü geleceğin para birimi olabilir." dedi.