Bitcoin Yeniden Rekor Seviyede! Üç Yılın En Yüksek Değeri

Bitcoin yeniden rekor seviyede, Bitcoin ne kadar oldu? Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, yatırımcıların yüzünü güldürmeyi başarıyor. Peki Bitcoin'deki artış devam edecek mi, Bitcoin'e yatırım yapılmalı mı?

Bitcoin, Aralık 2017'den bu yana en yüksek değer olan 18.579.80 dolara yükseldi. Bu hafta boyunca yaklaşık yüzde 17 kazanan Bitcoin, bu yıl ise yüzde 160'tan fazla tırmanma gerçekleştirdi. Ufak bir karşılaştırma yapmak gerekirse; Haziran 2019 yılından bu yana en büyük haftalık kazancını yaşadı.

Bitcoin yeniden rekor seviyede, Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin (BTC) fiyatı son birkaç gündür 18.000 dolar civarında seyrediyor. Blockchain analiz firması Chainalysis'e göre bu, 2017'nin sonları ve 2018'in başlarından beri görülmemiş bir fiyat artışının ortasında olduğumuz anlamına geliyor. 2017 yılının Aralık ayında Bitcoin kısa bir süre için yaklaşık 20.000 dolara yükselmişti. Aralık 2018'de ise neredeyse 3.500 dolara kadar gerilemişti.

Chainalysis, bugün kripto piyasasını 2017 ile karşılaştırmanın cazip olabileceğine işaret ediyor. Ancak blok zinciri firması, mevcut Bitcoin fiyat artışının birkaç önemli yönden farklılık gösterdiğini iddia ediyor. BTC'ye olan talebin arttığını ancak buna karşılık satın alınabilecek az sayıda Bitcoin mevcut olduğunu işaret ediyor.

Ayrıca Chainalysis, şu anda dolaşımdaki BTC miktarının 2017'deki benzer olduğunu belirtti. Blok zinciri firması Bitcoin miktarına ilişkin, “finans tarihinin en büyük boğa koşularından (bull run) birine tanık olmak üzereyiz. 12 aylık bir süre içinde böyle artan bir finansal varlık nadiren bulunur. Bu Bitcoin boğa koşusunun ne kadar tarihi olacağı konusunda beni aydınlattı.” diyor.

Ayrıca en yüksek değere sahip 10 kripto para birimindeki değişiklikler ise şu şekilde sıralanmış durumda:

Bitcoin yüzde 3.43 artışla 18,585.62 dolar, Ethereum yüzde 4.39 artışla 507.15 dolar, Tether yüzde 0.05 düşüşle 0.99 dolar, XRP yüzde 13.10 artışla 0.34 dolar, Chainlink yüzde 0.01 düşüşle 13.89 dolar, Litecoin yüzde 0.44 düşüşle 81.37 dolar, Bitcoin Cash yüzde 2.15 artışla 261.03 dolar, Polkadot yüzde 1.01 düşüşle 5.22 dolar, Binance Coin yüzde 0.37 artışla 28.47 dolar, Cardano yüzde 10.15 artışla 0.11 dolar

Ayrıca bilmeyenler için Bitcoin piyasası artık yerleşik finans kurumları tarafından saklama hizmetlerine sahip. Fidelity Investments ve Nomura Holdings gibi büyük firmalar, kurumsal yatırımcılar için Bitcoin'leri ve diğer kripto para birimlerini korumaya başladı. Bu, Bitcoin'deki artışın devam edebileceğine ve tekrardan 3500 dolar seviyesine inmeyeceğine işaret olabilir.