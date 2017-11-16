Bitcoin Zengini Erik Finman'ın İlginç Hikayesi

Bitcoin’in hızlı yükselişi zamanında eline bu dijital para geçmiş olan insanların hayatlarını bir şekilde değiştirirken ilginç hikayeleri de beraberinde getirdi. Ancak henüz 18 yaşında olan Erik Finman’ın Bitcoin ile olan hikayesi gerçekten dikkat çekici.

Henüz 12 yaşında Bitcoin ile tanışan Finman, o yıllarda okuldan nefret eden ve bu konuda ailesiyle ters düşen bir çocuktu. Stanford Üniversitesi mezunu olan anne ve babasıyla bir anlaşma yapan Finman, şayet 18 yaşına kadar kendi başına 1 milyon dolar kazanırsa ailesi onu üniversiteye gitmesi için zorlamayacaktı. İşte her şey tam da o yıl başladı.

12 yaşındayken ailesinden aldığı 1000 dolar ile ilk yatırımını Bitcoin’e yapan Finman, 2011 yılında değeri 12 dolar olan Bitcoin’den 100 adet aldı. 2013 yılına gelindiğinde Finman’ın bu yatırımı 100 kat değerlendi. Aynı yıl sahip olduğu Bitcoin’leri satarak 100 bin dolardan fazla sermaye sahibi olan Finman bu parayı da Botangle isimli bir şirket kurarak değerlendirdi. Bu girişim Finman’ın kendisi gibi okulu sevmeyen ve eğitimden memnun olmayanlara hitap ediyordu.

Botangle girişimi oldukça ilgi çekince genç Finman girişimi büyütmek için sermaye arayışına girdi. Silikon Vadisi’nin yolunu tutan Finman bu süreçte önemli isimlerle tanışma fırsatı yakalasa da henüz 15 yaşında olduğu için fazla ciddiye alınmadı. Ancak kararlı olan genç adam sonunda Botangle’ı 100 bin dolar yahut 300 Bitcoin karşılığı alacak bir yatırımcı buldu.

O dönem 300 Bitcoin’in değeri 60 bin dolar olsa da Finman yine tercihini Bitcoin’den yana kullandı. Bugün Finman’ın ne kadar doğru bir tercih yaptığı anlaşılıyor. Zira o gün aldığı 300 Bitcoin’in üstüne 103 tane daha eklemeyi başaran genç adam şimdilerde servetini 1 milyon doların da üzerine çıkardı. Finman şimdilerde ise NASA’nın roket projesi ELaNa programında danışmanlık yapıyor.