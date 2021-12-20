Yüz Milyonlarca Dolarlık Bitcoin'i Çöpe Atan Adam NASA'dan Yardım İstedi

345 milyon dolar değerindeki Bitcoin'i çöpe atan adam NASA uzmanlarından yardım istedi. Ofisinde temizlik yaparken popüler kripto para biriminin yer aldığı sabit diski yanlışlıkla çöpe atan James Howells, yıllardır sabit diskini bulmak için çalışıyor.

Bir şirketin IT departmanında çalışan James Howells, 2013 yılında ofisinde bazı eşyaları çöpe atarak temizlik yapmıştı. Howells'ın çöpe attığı eşyalar arasında 345 milyon dolar değerindeki Bitcoin'in yer aldığı sabit disk de yer alıyordu.

36 yaşındaki Howells, servet değerindeki sabit diski 200 metrekarelik bir çöp alanında aramak için yerel yönetimden arama izni istemişti ve kazancın dörtte birini teklif etmişti. Belediye, Howells'ın teklifini redderek arama işlemi yapılmasına izin vermemişti.

Yıllarca araştırma yapan Howells, yüz milyonlarca dolar değerindeki hard diski bulabilmek için dünyanın dört bir noktasından mühendisler, çevreciler ve veri kurtarma uzmanları ile temasa geçmişti.

Sabit diskin zarar görmemesi için hassas bir arama çalışması yapılması gerektiğini belirten Howells, arama çalışmasının hem hard disk hem de çevre için güvenli ve doğru bir şekilde yapılması için kazı uzmanları ve mühendisler ile konuştuklarını söylemişti.

Bitcoin'i Çöpe Atan Adam NASA Uzmanlarından Yardım İstiyor

Howells, sabit diski kurtarmak için NASA uzmanlarından yardım istedi. Uzmanlar, James'in sabit diskinde fiziksel bir hasar meydana gelmediyse verilerin kurtarılma şansının yüzde 80 ile yüzde 90 civarında olduğunu düşünüyor.

James Howells, konseyin endişe duyduğu tüm iddiaları çürütmek için bu alanda uzmanlardan oluşan eksiksiz bir konsorsiyum oluşturduğunu söyledi. Columbia uzay mekiği felaketinde NASA ile birlikte çalışan veri kurtarma uzmanları ile konuştuğunu belirten Howells, bu kişilerin patlayan bir mekikten verileri kurtarmayı başardığını söyledi.

Bu kadar çok Bitcoin'in öylece çöplükte durduğunu belirten Howells, yanlışlıkla çöpe atılan 7500 Bitcoin'in gelecek yıl 550 milyon sterlin, 600 milyon sterlin ve hatta 700 milyon sterlin değerinde olacağına ilişkin hiçbir şüphesinin olmadığını ifade etti.

Howells, daha önce yaptığı bir açıklamada, arama çalışmalarının 9 ile 12 ay civaırnda sürmesi beklendiğini ve bu çalışmaların özel yapay zeka teknolojisinden yararlanılacağını söylemişti fakat yerel yönetimden izin alınamadı.