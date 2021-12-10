Bitdefender Ücretsiz Antivirüs Programının Fişini Çekiyor!

Bitdefender ücretsiz antivirüs sona eriyor. Şirket tarafından belirtilen tarihten itibaren antivirüs programının ücretsiz versiyonu artık kullanılamayacak. Peki, Güevnlik şirketi neden böyle bir karar aldı? Şirket tarafından alınan karar ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Bitdefender Ücretsiz Antivirüs Neden Kaldırılacak?

Günümüzde insanlar vakitlerinin oldukça büyük bir kısmını dijital dünyada geçirmeye başladı. Bununla birlikte bilgisayarlar için güvenlik tehditleri önemli ölçüde arttı. Bu noktada kullanıcıların yardımına antivirüs programları koşuyor.

Kullanılabilecek başarılı antivirüs programları arasında yer alan Bitdefender'ın hem ücretli hem de ücretsiz sürümleri bulunuyor. Bitdefender Antivirus Free Edition olarak isimlendirilen sürüm ile ilgili kullanıcıları üzebilecek bir gelişme yaşandı.

Techradar'da yer alan habere göre şirket, söz konusu antivirüs programının ücretsiz sürümünü kullanan kullanıcılara bir e-posta gönderdi. Gönderilen e-postada Bitdefender Antivirus Free Edition'ın kullanımdan kaldırılacağı bilgilsi yer aldı.

Konu ile ilgili önemli bilgiler paylaşan şirket, güvenlik endüstrisindeki büyük değişikliklerin ürün geliştirme planlarının çoğunu altüst ettiğini ve bu değişikliklerden Bitdefender Antivirus Free Edition'ın etkilendiğini belirtti.

Bitdefender Antivirus Free Edition, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren resmi olarak kullanımdan kaldırılacak. Şirket her ne kadar programı kaldıracak olsa da 30 Haziran 2022 tarihine kadar teknik destek sunmaya devam edecek. Kullanıcılar bu süre zarfında cihazlarını korumak için alternatif bir antivirüs programı bulabilir.

Bitdefender Antivirüs Fiyatları (1 Yıllık)

Bitdefender Total Security fiyatı: 339 TL

Bitdefender Internet Security fiyatı: 162 TL

Bitdefender Antivirus Plus fiyatı: 124 TL

Bitdefender Antivirus For Mac fiyatı: 124 TL

Bitdefender Mobile Security for Android fiyatı: 53 TL

Sahip olduğu gelişmiş özellikler dikkat çeken Bitdefender antivirüs programları gerçek zamanlı tam veri koruma, gelişmiş tehdit savunması, web güvenliği, dosya koruma, ebeveyn koruması, Wi-Fi koruması, e-dolandırıcılık önleme (Anti-Fraud), kurtarma modu ve fidye yazılımı koruması dahil olmak üzere pek çok özelliğe sahip.

Bitdefender ücretsiz antivirüs programının kullanımdan kaldırılacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Şirketin Bitdefender Antivirus Free Edition için aldığı karar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.