BitGrail Kurucusu, Kayıp 170 Milyon Dolarlık Kripto Parayı İade Edecek

İtalya’da bir mahkeme, geçtiğimiz günlerde iflas bayrağını çeken kripto para borsası BitGrail’in kurucusu Francesco Firano’nun, geçtiğimiz yıl 170 milyon dolar değerindeki Nano dijital para biriminin çalınması olayında hatalı olduğuna karar verdi.

Kripto para birimlerindeki ani değerlenme sonrası sektörün önde gelen birçok kripto para borsası hack saldırılarına maruz kaldı. Bilgisayar korsanlarının dijital namlularını çevirdiği platformlardan birisi de İtalya merkezli kripto para borsası BitGrail olmuştu.

BitGrail, geçtiğimiz yıl yaşadığı siber saldırı sonucunda toplam 170 milyon dolar değerindeki 17 milyon Nano kripto para biriminin çalındığını açıklamıştı. İtalyan firma, hack olayının üzerinden neredeyse bir yıl geçtikten sonra faaliyetlerine devam edemeyeceğini söyleyerek, iflas başvurusunda bulunmuştu.

Konuya ilişkin açılan davada karar açıklandı. Hack olayında Francesco Firano'nun hatalı olduğuna karar veren İtalyan İflas Mahkemesi, hem BitGrail'in hem de Firano'nun şahsen iflas ettiğine ve malvarlıklarının çoğunun Bitgrail mağdurlarına geri verilmesi gerektiğine hükmetti.

Mahkemenin verdiği karar, Firano'nun kişisel varlıklarına el konulmasına izin veriyor. Ayrıca BitGrail hesaplarında bulunan birkaç milyon dolar değerindeki dijital varlığa da el konuldu.

Firano, Ocak 2018’de BitGrail borsasının işleme kapatılmasının ardından, yatırımcılara fonlarının yüzde 20'sini geri ödeme sözü verdi; ancak “kendisine karşı herhangi bir yasal işlem yapılmaması için feragatname imzalamayı kabul ettikleri takdirde.”

Firano daha sonra borsayı yeniden açmayı ve zaman içinde mağdurların zararlarını karşılamak için kullanılacak 'BitGrail Shares' adında yeni bir kripto para birimi çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Fakat BitGrail mağdurları, Firano’nun bu teklifini reddederek soluğu mahkemede almışlardı.