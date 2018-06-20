Bithumb’a Siber Saldırı Sonrası Kripto Paralar Değer Kaybetti

Güney Kore merkezli kripto para borsası Coinrail’in, bir siber saldırıya uğrayarak yaklaşık 40 milyon dolar değerinde kripto para kaybetmesinden kısa süre sonra, şimdi de Bithumb’a bir siber saldırı düzenlendi. Merkezi Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Bithumb, yapılan siber saldırı sonrası 30 milyon dolar değerinde kripto para çalındığını duyurdu.

Bithumb, saldırıdan hemen sonra borsada para yatırma ve para çekme gibi işlemleri bir süreliğine dondurduğunu açıkladı ve tedbir amacıyla yatırımcıların varlıklarını internet bağlantısı olmayan bir “soğuk cüzdan”a taşıdı. Bithumb ayrıca siber saldırı sonrası kayıp yaşayan yatırımcıların kayıplarının da telafi edileceğini açıkladı.

Güney Kore’de en büyük ikinci, Dünya’da da en büyük altıncı kripto para borsası konumundaki Bithumb’da, saldırının bir hack saldırısı olduğu ve saldırıda Bithumb’un kullandığı internete bağlı cüzdanlardan birinin hedef alındığı söyleniyor.

Bithumb’a yapılan bu siber saldırı, kripto para piyasasında da dalgalanmalara sebep oldu. Pek çok kripto para birimi değer kaybederken, Bitcoin’de de yaklaşık 200 dolarlık bir değer kaybı yaşandı.