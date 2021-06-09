Bitki Bazlı Ton Balığı Üretildi: Tadı Nasıl?

Bitki bazlı ton balığı satışa çıkıyor. Finless Foods adlı bir şirket, gerçekçi bir doku ve lezzet sunduğunu iddia ettiği bitki bazlı çiğ ton balığı ürününü gelecek yıl piyasaya sürmeyi planlıyor.

Finless Foods'un gıda ürünü, şu anda piyasada bulunan büyük ölçüde sığır eti ve sosis aromalı bitki bazlı et ürünlerine katılacak. Deniz ürünleri alerjisi olanlar, vejetaryenler ve diğer tüketicilere yönelik aşırı avlanmanın önüne geçerek, ton balığı yemeklerinin tadını çıkarma seçeneği sunacak.

Finless Foods, dokuz malzemeden oluşan bitki bazlı ton balığını gelecek yıl yemek servisi kanalları ve restoranlar aracılığıyla piyasaya süreceğini açıkladı. Ancak orkinosun bitki bazlı bu versiyonu, şirketin hücre kültürlü orkinos ürünü ile karıştırılmamalı. Hücre kültürlü orkinos, gerçek ton balığından elde edilen hücrelerden üretilirken, yeni ton balığı tamamen bitki bazlı bileşenlerden hazırlanıyor.

Bitki bazlı ton balığı satışa çıkıyor

Finless Foods'a göre ton balığının bitki bazlı versiyonu, hayvanlardan elde edilmediği için vegan dostu. Şirket, lezzet ve doku söz konusu olduğunda, bitki bazlı ton balığının, çiğ ton balığı yemekleri ile aynı deneyime sahip olduğunu iddia ediyor. Balığın bitki bazlı versiyonu, gerçek çiğ ton balığı ile aynı şekilde kullanılabilir, yani gelecekte suşide bile tüketebilirsiniz.

Somondan farklı olarak, ton balığını büyük ölçekte yetiştirmek zordur. Şirketin de belirttiği gibi, balıkların küresel popülasyonları son 50 yılda yüzde 60'tan fazla azaldı. İklim değişikliğinin Dünya okyanuslarında hasara yol açmasıyla birlikte bilim adamları, yüzyılın sonuna kadar insanların sürdürülebilir şekilde yakalayabileceği daha az balık olacağını söylüyor.

Ayrıca uzmanlara göre bitki bazlı orkinosların en büyük yararı, son zamanlarda endişe kaynağı olmaya devam eden cıva eksikliğidir. Ton balığın bitki bazlı bu versiyonu, istenildiği ölçüde cıva içerebilir ve balıkseverler için herhangi bir sorun oluşturmaz.

Bitki bazlı ve hücre kültürlü ton balığı, çevresel açıdan giderek artan bir endişe haline gelen balıkçılık sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Orkinos ürününün bitki bazlı versiyonu deniz ürünleri alerjisi olan kişiler için güvenli olacakken, hücre kültürlü versiyonu ise gerçek ton balığından hazırlanıyor. Bu nedenle ton balığına alerjisi olan kişiler için güvenli değil gibi görünüyor.